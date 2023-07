« Dramatique tromperie : retraité piègé par deux escrocs près de Fougères ! »

Aux abords de Fougères, deux individus peu scrupuleux ont réussi à abuser d’un paisible retraité en l’accusant d’un prétendu accident sur un parking. Leur machination diabolique ne s’est pas arrêtée là, car ils ont profité de cette situation pour s’emparer sans vergogne d’une somme conséquente d’argent durement économisée par le septuagénaire. Telle une tragédie sans équivoque, cet incident marque une descente aux enfers pour la victime crédule et donne un aperçu glaçant de la corruption morale qui sévit dans notre société. Le scénario se déroule tel un policier sombre et tortueux qui se joue dans les bas-fonds de notre réalité, où le mal prend plaisir à se dissimuler sous les masques de l’innocence et de la confiance aveugle. Les deux escrocs, tels des marionnettistes diaboliques, ont ourdi leur plan machiavélique avec une ingéniosité déconcertante, brouillant les pistes et exploitant habilement les failles du système. C’est une triste réalité qui se dessine, une sombre toile d’araignée tissée par des individus sans scrupules, prêts à tout pour arracher les fruits de labeur d’autrui. À travers cet événement dramatique, l’homme âgé, autrefois confiant et serein, se retrouve maintenant plongé dans un monde d’inquiétude et de désespoir. On ne peut s’empêcher de ressentir une profonde indignation devant cette injustice flagrante, une colère bouillonnante qui résonne telle une symphonie discordante dans nos esprits. Espérons que cette histoire serve de mise en garde pour les âmes innocentes qui, telles des feuilles fragiles emportées par le vent, pourraient se retrouver prises au piège des arnaqueurs retors qui rôdent dans l’ombre. Cette affaire soulève des questionnements sur l’état actuel de notre société, où la vulnérabilité des plus faibles devient une proie facile pour les prédateurs sans conscience. En ces temps troublés, il est de notre devoir de rester vigilants, de protéger les fragiles colombes qui peuplent notre monde et de faire face à ces forces obscures qui menacent notre paix et notre sécurité.

Une arnaque au faux accident

Le samedi 8 juillet, un retraité de Maen Roch a été victime d’une arnaque connue sous le nom de « faux accident ». Après avoir fait des courses au supermarché, il est rentré chez lui.

Deux individus, qui l’avaient suivi jusque chez lui, prétendent qu’il a accroché leur véhicule sur un parking.

Sous la pression, ils ont exigé que l’octogénaire paie les réparations et lui ont proposé un arrangement à l’amiable moyennant une somme de 5000€ en liquide.

Face à cette situation coercitive, le retraité a finalement accepté et est allé chercher l’argent dans son domicile.

Une enquête en cours

Malheureusement, pendant que l’un des escrocs distraiait la victime, l’autre a discrètement repéré l’endroit où ses économies étaient cachées.

En plus des 5000€ exigés, une somme importante a été volée aux dépens du retraité. Une enquête de gendarmerie est actuellement en cours afin de retrouver les coupables.

Les forces de l’ordre mettent en garde contre ce type d’escroquerie qui cible principalement les personnes âgées vulnérables. En cas de doute, il est recommandé de contacter immédiatement la gendarmerie ou la police en appelant le 17.

Vidéos : en ce moment sur Actu

Pour prévenir l’isolement des personnes âgées, une initiative appelée « Opération Tranquillité Seniors » a été mise en place. Des patrouilles régulières sont organisées autour des logements signalés et des visites de gendarmes sont effectuées pour s’assurer de la sécurité des personnes. De plus, des conseils de prévention sont également dispensés.