Dramatique incendie dévastateur près de Lyon, touchant une habitation et des hectares de terrain.

Le jeudi 24 août, la petite commune de Bully, située à environ 40 minutes de route de Lyon, a été touchée par un violent feu de végétation. Plus de 110 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour faire face aux flammes, qui se sont rapidement propagées sur une grande surface. Leur intervention a été particulièrement difficile en raison de la configuration du terrain et des vents contraires qui ont attisé les braises. Malgré cette situation critique, les pompiers ont su faire preuve de courage et de professionnalisme pour maîtriser l’incendie et éviter qu’il ne s’étende davantage. Une fois de plus, leur travail remarquable a permis de sauver des vies et de préserver l’environnement.

Un important incendie de végétation à Bully

Le 24 août, un important feu de végétation s’est déclaré sur la commune de Bully, dans le Rhône. Plusieurs maisons ont été évacuées, une maison a été touchée et quelques cabanes ont brûlé. Le feu a pris sur une vingtaine d’hectares, mobilisant plus de 200 agents pour tenter de contrôler la situation. Malheureusement, deux sapeurs-pompiers ont été blessés, l’un brûlé et l’autre intoxiqué. Ils ont été transportés à l’hôpital de Tarare. Finalement, le feu a été fixé mais une quarantaine de pompiers vont rester sur place pour surveiller les points chauds.

Une habitation touchée n’était pas occupée

Le feu de végétation s’est propagé à deux cabanes qui ont brûlé, ainsi qu’à une habitation qui n’était pas occupée. 74 engins de secours ainsi que des moyens aériens ont été envoyés sur place, accompagnés de 30 gendarmes pour soutenir l’équipe de pompiers. L’axe de la RN7, coupé à la circulation dans les deux sens entre Bully et Saint-Romain-de-Popey, a été rouvert après la maîtrise du feu.

Le respect du périmètre de sécurité est crucial

La préfecture du Rhône rappelle l’importance de respecter le périmètre de sécurité pour éviter tout problème potentiel, ainsi que la nécessité de rester vigilant face aux conditions météorologiques difficiles qui favorisent les incendies de végétation.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA