DPE explosif : ce couple francilien réduit leur facture d’énergie de moitié !

Des factures énergétiques exorbitantes

L’appartement de 70 m² acquis en 2015 par Julien et Aurore à La Garenne Colombes avait toutes les qualités requises en termes de localisation et de superficie. Cependant, un problème majeur a rapidement fait surface : une performance énergétique désastreuse. Classé F sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), cet appartement était une véritable passoire énergétique. De plus, depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de louer des biens considérés comme des passoires thermiques. Ainsi, non seulement le couple gelait dans son logement, mais il ne pouvait même pas le louer s’il le souhaitait. « Dès que nous avons emménagé, nous avons ressenti un froid glacial, surtout en hiver. Nous avions l’impression que le froid venait directement des murs », confie Aurore.

Des travaux ciblés pour maximiser l’efficacité

Au printemps 2022, Julien et Aurore décident de prendre les choses en main. Grâce aux conseils avisés des guichets France Rénov et d’un diagnostiqueur immobilier, ils entreprennent des travaux de rénovation énergétique ciblés.

Les priorités identifiées lors du diagnostic de performance énergétique étaient les suivantes :

Isolation des murs : une isolation intérieure a été réalisée sur les murs en contact direct avec l’extérieur. Une bonne isolation permet en moyenne de réduire les déperditions thermiques de 25%, ce qui se traduit par des économies significatives sur la facture de chauffage.

Chauffe-eau thermodynamique : le chauffe-eau existant a été remplacé par un modèle thermodynamique, offrant une efficacité trois fois supérieure aux chauffe-eaux traditionnels. Cela se traduit en moyenne par une économie d'énergie de 70% pour la production d'eau chaude.

Pompe à chaleur air-air : le couple a opté pour le remplacement du système de chauffage électrique par une pompe à chaleur air-air, offrant une efficacité trois à quatre fois supérieure. En moyenne, une pompe à chaleur air-air permet de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 50% par rapport à un chauffage électrique traditionnel.

Le montant total de ces travaux, sans aides, s’est élevé à 23 000 €, représentant un investissement conséquent, mais promettant d’importantes économies d’énergie à long terme.

Un projet de rénovation soutenu par des aides financières

Pour financer ces travaux, Julien et Aurore ont bénéficié d’un prêt à taux zéro de 15 000 €. Ils ont également obtenu les deux principales aides de l’État, MaPrimeRenov et la prime CEE, remplaçant l’ancien crédit d’impôt à l’isolation.

Au total, ils ont reçu 2 500 € d’aides cumulées. Le reste à charge pour le couple s’élevait donc à 20 500 €.

Des résultats remarquables

Leur investissement de 20 500 € a rapidement porté ses fruits. Grâce à ces travaux, la classification de leur appartement sur le DPE a bondi de 4 classes, atteignant désormais la catégorie B. Une amélioration considérable qui s’est traduite par une réduction drastique de leur facture énergétique, désormais estimée à 1 297 € par an. Cela équivaut à une économie d’énergie annuelle d’environ 50%. « Après les travaux, la différence était immédiatement perceptible. Notre appartement est devenu bien plus confortable et chaleureux. Et surtout, nous avons pratiquement divisé notre facture énergétique par deux », se réjouit Aurore.

De plus, cette rénovation a augmenté la valeur de leur appartement et leur a donné la possibilité de le louer s’ils le souhaitent.

Un investissement rentable à long terme

Cette transformation témoigne de la possibilité de convertir une passoire énergétique en un logement éco-responsable et économique avec les bons conseils, les aides financières appropriées et un investissement réfléchi. Une source d’inspiration pour de nombreux propriétaires.