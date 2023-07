Dormez sous les étoiles chez Bubble Jade, entre Fougères et Saint-Malo | La Chronique Républicaine

En octobre dernier, naissait une idée originale à Bazouges-la-Pérouse, portée par Eric Alleaume et Magali Reslou : l’ouverture de Bubble Jade. Cette création a été incrustée dans l’environnement local pour être le plus en symbiose possible avec la nature qui l’entoure. Ainsi, deux bulles transparentes ont été montées en plein air, pour vous offrir une expérience unique. Imaginez : vous pourrez dormir dans ces bulles, face au ciel étoilé, pendant que la nature vous bercera doucement. Un séjour inoubliable en perspective où le confort et l’écologie se rejoignent pour ne faire plus qu’un. Pourquoi ne pas tenter l’aventure ?

Le Bubble Jade, une expérience inoubliable en pleine nature

Des chambres-bulles insolites sont devenues une tendance internationale pour les amateurs d’hébergement insolite. Dans la campagne de Bazouges-la-Pérouse, le Bubble Jade est un endroit idéal pour ceux qui cherchent une expérience nocturne différente. Les deux bulles de 4,3 mètres de diamètre sont fabriquées par Bubble Tree, une entreprise française, en plastique recyclable. Avec leur lit confortable de 160, mini-salon et petite terrasse, salle de bain et toilettes sèches, les clients pourront s’immerger dans une ambiance tranquille et relaxante. Le propriétaire du Bubble Jade, Eric Alleaume, est fier de proposer un emplacement respectueux de l’environnement. Les prestations s’ajoutent à cet effet avec notamment le jacuzzi individuel et les produits écologiques.

Une expérience de calme et d’apaisement, réservée aux couples

Le Bubble Jade accueille principalement les couples. Les bulles accueillent ses invités toute l’année et offrent une vue sur un magnifique paysage étoilé. Pas de bruit, pas de voisins, pas de pollution lumineuse, rien que le calme et la beauté majestueuse de la nature bretonne. Eric Alleaume affirme que ce sera une expérience unique à vivre, pleine de tranquillité et d’apaisement. Les clients pourront profiter d’un sommeil de qualité et se réveiller dans un environnement paisible. Les services proposés, y compris les plats préparés par Saint-Malo, Saveurs et gourmandises, ainsi que le petit déjeuner, restent une valeur ajoutée pour le client.

Le Bubble Jade, le début d’une aventure

Bubble Jade a ouvert ses portes en octobre 2019 et a enchanté sa clientèle. Avec des commentaires exceptionnels sur Airbnb, le Bubble Jade est sur le point d’étendre son offre pour attirer encore plus de touristes. Zoom sur l’avenir de ce projet de chambre-bulle unique : Eric Alleaume envisage d’ouvrir une troisième bulle pour la fin de l’été 2021. Et en fin de compte, il pourrait y avoir cinq chambres-bulles, situées chez Bubble Jade, pour satisfaire les visiteurs souhaitant découvrir la Bretagne dans un endroit magique et paisible.