Dordogne: L’arrachage manuel du Solidago, plante invasive, crée le buzz en vidéo !

Nicolas Lepetit

Nicolas Lepetit est un journaliste chevronné et passionné qui travaille pour La Pause Info depuis 2015. Né en 1986 en région parisienne, il découvre très tôt son intérêt pour le journalisme et la communication. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, Nicolas décide de poursuivre ses études dans le domaine du journalisme et de la communication à Sciences Po Paris et à l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ). Tout au long de ses études, Nicolas accumule diverses expériences professionnelles, notamment à travers des stages et des piges pour différents médias locaux et nationaux, tels que Le Parisien, Ouest-France et Radio France. Cette expérience variée lui permet alors de développer de solides compétences rédactionnelles et une aisance à traiter des sujets divers, qu'il s'agisse de politique, de culture, de société ou de sport.