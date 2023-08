Dix pygargues à queue blanche bientôt relâchés dans la nature équipés de GPS (VIDEO).

Depuis un certain nombre d’années, un projet audacieux visant à réintroduire le pygargue à queue blanche est en cours de développement sur les rives du Léman, en Haute-Savoie. Récemment, un événement capital a eu lieu : les poussins de la deuxième promotion ont été arrachés à leurs géniteurs afin d’être préparés pour être lâchés dans la nature le mois suivant. Ce moment crucial a souligné l’importance de ce programme ambitieux de réintroduction qui s’efforce de restaurer cette espèce emblématique dans son habitat naturel. Les efforts continus de cette initiative ont suscité un vif intérêt de la part de nombreuses communautés, car il s’agit d’un projet de conservation fascinant qui a le potentiel de changer le destin d’une espèce vulnérable. Nous ne pouvons qu’espérer que ces premiers pas donnent lieu à des réussites à long terme pour le pygargue à queue blanche et ses fervents protecteurs sur les rives du Léman.

Réintroduction du pygargue à queue blanche

Depuis deux ans, un programme de réintroduction du pygargue à queue blanche est mené en Haute-Savoie. La deuxième promotion d’aiglons a été préparée pour être relâchée en pleine nature le mois prochain. Les aiglons ont été équipés de traceurs GPS, achetés à 2 000 euros pièce grâce aux parrainages de communes avoisinantes.

Le parrainage de communes voisines

Les aiglons portent le nom des communes qui les ont parrainés : Châtel, Messery, Thonon, etc. Les enfants de l’école de Châtel attendent de les voir partir dans les airs et de les suivre sur les réseaux sociaux. Les maires de ces communes ont considéré ces parrainages comme un petit geste pour une grande cause. Le pygargue à queue blanche est le plus grand aigle d’Europe et a disparu de France en 1892.

Équipement des aiglons avant le relâchage

Les aiglons vont cohabiter quelques semaines dans une immense volière où ils vont apprendre à pêcher et créer une cohésion de groupe. Le créateur du parc des Aigles du Léman, Jacques-Olivier Travers, mène avec succès ce programme de réintroduction du pygargue à queue blanche depuis deux ans. Grâce aux balises posées sur les aiglons, les membres du programme de réintroduction pourront suivre leur nouvelle vie et savoir s’ils mangent et dorment. Les quatre premiers pygargues relâchés l’an dernier ont déjà sillonné l’Europe, de la République Tchèque à la Norvège.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA