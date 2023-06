« Dissolution des Soulèvements de la Terre: reconstituer un groupe dissous serait pénal »

Le département de l’Intérieur accuse le mouvement Les Soulèvements de la Terre d’être responsables de violences envers les services de police. L’avocat Arnaud Gossement se demande si le groupe a effectivement participé à ces actes. Selon lui, après avoir examiné le décret, la réponse n’est pas totalement claire.

« Reformer » un groupe « dissous » constituerait « une infraction pénale », « il ne faut pas tout à fait prendre le juge pour un imbécile », a prévenu ce mercredi sur franceinfo Me Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement. Le gouvernement a publié le décret de dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, qui s’est mobilisé depuis plusieurs semaines pour dénoncer des grands projets d’infrastructures jugés néfastes pour l’environnement.

Est-ce que Les Soulèvements de la Terre sont une personne morale qu’on est susceptible de dissoudre ? On ne peut pas dissoudre quelque chose qui n’existe pas. Le décret a été publié sur Twitter, une méthode assez originale et rare pour un ministre. Dans ce décret, le gouvernement a pris soin de qualifier Les Soulèvements de la Terre de groupement de fait. Cela signifie que ce n’est pas une association déclarée en préfecture. Elle n’a pas de personnalité juridique classique, mais c’est un groupement de fait. On peut déduire qu’il existe une organisation structurée avec des dirigeants.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, s’est appuyé sur la loi « Séparatisme » de 2021 pour dissoudre ce groupement. Malgré tout, même si le groupement n’est pas déclaré en préfecture, encore faut-il qu’il ait une existence. Ce sera au juge d’en décider. Il y a un certain nombre d’éléments, à la fois des comptes sur Internet, des publications, des messages, des personnes qui se sont exprimées dans les médias en se désignant eux-mêmes comme étant des porte-parole. Ce sera au juge de décider si tout cela révèle d’un groupement de fait.

Toutefois, ces mêmes personnes peuvent réapparaître sous une autre appellation. Il ne faut pas tout à fait prendre le juge pour un imbécile. Une fois qu’un groupement de fait est dissous, on ne peut pas le reconstituer directement ou indirectement. Cela constituerait une infraction pénale. Le risque que le mouvement dissout se régénère sous d’autres formes, avec d’autres noms, voire un plus grand nombre, est réel. C’est d’ailleurs un point soulevé par un certain nombre de personnes du mouvement écologiste. La question se pose si la décision de dissolution est utile, car on entre alors dans le domaine de la politique.

Faire un parallèle entre « Greens Blocks » et « Black Blocs » a-t-il un sens ? Il est vrai que certains ont commis des actes de violence, notamment contre les forces de l’ordre, lors de manifestations récentes. Le problème est de savoir si ces personnes agissaient de manière organisée, et si Les Soulèvements de la Terre ont organisé, soutenu ou amplifié l’action de ces individus qui ont porté atteinte à l’intégrité des forces de l’ordre. Dans des décisions de justice passées concernant des dissolutions d’associations dites libertaires ou d’extrême gauche, le juge est très sensible à la question de savoir si une organisation soutient un appel à la violence contre les forces de l’ordre. C’est là que se situe la ligne rouge à ne pas franchir.

Y a-t-il eu une dérive violente dans ce groupement ? La liberté d’association et la liberté d’expression sont des principes de base. La dissolution est une exception. Ainsi, avoir un discours violent, exprimer sa colère contre l’État et même contre les forces de l’ordre dans certaines limites, est autorisé. La question est de savoir si Les Soulèvements de la Terre auraient soutenu ceux qui s’en sont pris aux forces de l’ordre. Lorsqu’on lit simplement le décret publié, ce n’est pas complètement évident. La situation est plus confuse et compliquée. Des actions violentes ont eu lieu, mais le lien avec Les Soulèvements de la Terre n’est pas clairement établi à la lecture du décret.