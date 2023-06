Dispositif Visale : soutien immobilier pour locataires sans garant en immobilier

Les occupants les plus vulnérables ont la possibilité de faire appel à une garantie publique grâce au mécanisme Visale. D’ailleurs, ce système va subir une extension.

Trouver un logement sans garant s’avère souvent être une tâche ardue. Afin d’aider les personnes modestes à trouver un logement, la garantie Visale pourrait être la solution. Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, il faut être âgé de 18 à 30 ans ou être un salarié du secteur privé, dont le salaire n’excède pas 1 500 euros par mois. Comme le souligne Ryad Djeha, étudiant : « On nous demande d’avoir un garant qui a un revenu assez élevé, au minimum trois fois le loyer. Au vu de ma situation financière, c’était assez compliqué. »

Diffuser l’information sur le dispositif

Depuis 2016, environ un million de personnes ont bénéficié de cette garantie. Le gouvernement souhaite étendre ce chiffre à deux millions de bénéficiaires en augmentant la notoriété du dispositif. De plus, les critères d’admissibilité pourraient être assouplis. Dans une agence immobilière située en région parisienne, on note déjà un certain engouement pour cette garantie.

Depuis environ deux ans, la garantie Visale est utilisée dans l’agence et il est observé que de plus en plus de locataires sont informés de l’existence du dispositif. Comme l’affirme le directeur du cabinet, Benjamin Benarrous : « Au début, c’était nous qui le recommandions aux locataires pour les aider à trouver un logement, mais de plus en plus, nous avons des locataires qui sont informés de ce dispositif-là. »