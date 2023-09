Disparition d’Émile : l’appel déchirant de ses parents après deux mois d’attente angoissante

Le jeudi 7 septembre marque une journée particulière pour Marie et Colomban qui, à travers un communiqué, expriment leur profonde gratitude envers tous ceux qui leur apportent soutien et réconfort. Cette aide précieuse, sous forme de « prières », leur redonne courage et les aide à garder espoir. En effet, leur fils a disparu depuis le 8 juillet et malgré les recherches menées, sa trace reste introuvable. C’est dans leur foi qu’ils puisent la force, espérant un jour le revoir et pouvoir vivre sereinement. Cette situation difficile est une épreuve qu’ils traversent avec courage et détermination, tout en sachant que l’amour familial peut surmonter bien des obstacles.

Deux mois après la disparition d’Émile, les parents font appel à la prière

Deux mois après la disparition de leur fils, les parents d’Émile ont posté un message sur un groupe Facebook dans lequel ils demandent à la Sainte Vierge le retour de leur enfant. Ils se sont également adressés à tous ceux qui les soutiennent en remerciant les prières qui les accompagnent dans cette période difficile.

Les parents ne perdent pas espoir malgré l’absence de nouvelles

Cette demande de prière des parents arrive deux mois après la disparition de leur fils dans la commune du Vernet. Les recherches et enquêtes menées n’ont pas encore permis de comprendre la disparition de l’enfant. Dans une interview au magazine Famille Chrétienne, les parents ont exprimé leur douleur et leur espoir de retrouver leur enfant vivant. Ils continuent de prier et demandent à tous ceux qui les soutiennent de faire de même.

Les parents continuent d’espérer mais imaginent le pire

Les parents d’Émile ne perdent pas espoir mais ils imaginent également le pire. Ils sont très croyants et s’adressent à Dieu pour un miracle. Ils ont également besoin de l’aide de tous ceux qui veulent prier pour leur enfant. Le soutien de la communauté religieuse et de leur entourage leur permet de garder espoir malgré cette attente interminable.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA