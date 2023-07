Directrice de La Poste sauve homme enflammé : Un acte héroïque !

À l’approche de la fête nationale du 14-Juillet, la rédaction d’ « actu Paris » décide de mettre en lumière le portrait d’une femme exceptionnelle : Sylvie, directrice à La Poste. Cette dernière s’est récemment illustrée en sauvant un homme en détresse qui menaçait de s’immoler. L’équipe de reporters est allée à sa rencontre pour recueillir son témoignage, nous offrant ainsi la possibilité de découvrir une personne dévouée, prête à risquer sa propre vie pour celle d’autrui. À travers son récit, Sylvie nous livre un aperçu de ses émotions et réflexions lors de cet acte héroïque, nous faisant prendre conscience de la force et de la générosité de l’âme humaine. Grâce à cette histoire touchante, nous sommes invités à repenser notre rapport à l’autre, à s’interroger sur la capacité de chacun à se montrer à la hauteur lorsque la situation l’exige. Un portrait inspirant qui nous donne envie de croire en l’humanité.

Sauvetage héroïque à La Poste : Récit de l’acte de bravoure

Le 26 septembre 2022, une situation dramatique a été évitée de justesse dans l’agence Paris Brune de La Poste. Une personne s’était aspergée d’allume-feu et menaçait de s’immoler sous les yeux de la directrice de secteur, Sylvie. Près d’un an après les faits, elle a accepté de revenir sur cet acte de bravoure avec humilité lors d’une interview accordée à Actu Paris.

« Si c’est comme ça, je vais m’immoler »

À midi, un client s’est présenté au service financier de l’agence. Il était désemparé face à une opération sur son compte en banque qu’il ne comprenait pas. Sylvie, qui travaille pour La Poste depuis 1996, lui a expliqué qu’il devait revenir quelques jours plus tard pour que l’opération soit effectuée. Mais le client n’a pas accepté cette réponse et a commencé à pleurer : « Si c’est comme ça, je vais revenir, je vais faire le spectacle et m’immoler ! ».

Un briquet dans une main, un flacon d’allume-feu dans l’autre

Le client a quitté l’agence dans un premier temps. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu mouillé et recouvert d’allume-feu avec un briquet dans une main et un flacon dans l’autre. Sylvie a alors demandé à ses collaborateurs d’appeler la police en les prévenant du danger imminent. Sylvie a discrètement pris place aux côtés du désespéré, et il lui a dit : « N’approchez pas, je ne veux pas vous faire de mal, vous avez été gentille avec moi. »

« Je tente de le prendre par les sentiments, de lui dire que la vie est précieuse »

Pendant 45 minutes, Sylvie a négocié avec le client. Elle a essayé de le convaincre que la vie est précieuse et qu’il ne fallait pas commettre l’irréparable. Finalement, il a demandé à la directrice d’appeler la police. Cette dernière a réussi à lui faire lâcher le briquet et le flacon avant que les forces de l’ordre n’interviennent. L’homme a été interpellé sans violence.

Postière de l’année

La directrice de secteur a été nommée« héroïne du quotidien » pour cet acte de bravoure. Elle a accepté ce titre avec humilité, expliquant qu’elle avait fait ce qu’il lui semblait juste de faire et que c’était un concours de circonstances. Sylvie a reçu cette distinction aux côtés d’autres postiers qui ont aussi accompli des actes héroïques au cours de l’année.

En conclusion, l’histoire de Sylvie est une véritable leçon de courage et de détermination. Elle a su faire preuve de sang-froid et de persuasion pour éviter une situation dramatique. Son acte de bravoure est un exemple pour nous tous et doit être salué à sa juste valeur.

source originale : actu.fr