« Diablo IV : retour de la franchise culte pour créer le meilleur jeu Diablo possible »

Un des jeux les plus anticipés de cette année, « Diablo IV », arrive sur PC et console le 6 juin. Il propose une expérience encore plus profonde et captivante que les précédents volets.

« Nous sommes venus ici pour un trésor, qu’est-ce que cet endroit? » Dans un temple, des pilleurs malintentionnés pensent trouver fortune. Mais ils activent en réalité un portail vers l’enfer avec leur sang et font revenir une démone : Lilith. Une fois invoquée, cette créature apparaît à travers les entrailles des hommes sacrifiés, portant une cape de sang.

C’est ainsi que commence Diablo IV, un jeu vidéo dont la cinématique d’introduction, effrayante et captivante, est extrêmement réaliste. Les joueurs comprennent rapidement leur mission : stopper l’antagoniste surnommée « la fille de la Haine ». Pour ceux qui connaissent la franchise, Lilith est la mère du monde ouvert de Sanctuary dans lequel le joueur évolue, créée par son union avec l’ange Inarius.

Toutefois, Lilith avait été bannie de Sanctuary par Inarius après avoir tué plusieurs de ses disciples. Elle est maintenant de retour dans cette première cinématique, invoquée lors d’un rituel sanglant et bien décidée à se venger. « C’est une histoire d’anges, de démons et d’humains pris au cœur d’une guerre épique appelée le conflit éternel », explique John Mueller, directeur artistique du jeu chez Blizzard Entertainment.

Dans ce monde sombre et démoniaque, le joueur explore un monde ouvert, découvre des villes et des chapelles remplies de monstres à vaincre pour gagner de l’expérience, collecter des armes et des trésors. Ce nouvel opus introduit également la possibilité de créer et personnaliser son personnage. Le joueur peut choisir d’être un druide, un voleur, un sorcier, un nécromancien ou un barbare, avec des armes et des pouvoirs spécifiques.

Malgré ces nouveautés, la vue isométrique, caractéristique de la franchise, reste inchangée. Les développeurs estiment que cette perspective aérienne permet de voir le combat dans son ensemble et d’adapter sa stratégie en conséquence. De plus, les joueurs peuvent toujours vivre l’aventure en solo ou en coopération avec d’autres, sur console ou en ligne.

Diablo IV est attendu avec impatience par les fans du monde entier depuis 2019. Malheureusement, le lancement du jeu a été chaotique pour de nombreux joueurs, en particulier sur PS5, en raison de problèmes de licence qui les empêchaient de se connecter. En espérant que tout sera réglé d’ici mardi, date de sortie officielle du jeu.

Diablo IV est disponible depuis le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.