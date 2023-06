Diabète : un médicament pourrait réduire le risque de Covid long – Santé

Lors de l’émission 19/20, le docteur et reporter Damien Mascret fait référence à une recherche suggérant qu’un traitement destiné au diabète pourrait contribuer à diminuer la probabilité de développer un Covid de longue durée.

Le Covid long peut être très handicapant, comme le souligne le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20. Une étude récente propose une nouvelle approche pour le traiter : « Les scientifiques ont étudié plus de 1000 patients, séparés en deux groupes : l’un a reçu le traitement habituel et l’autre un médicament antidiabétique, la metformine. Dix mois plus tard, 10% des participants souffraient de Covid long, mais seulement 6% dans le groupe traité avec la metformine. »

La metformine possède des propriétés anti-inflammatoires

Alors, faut-il administrer ce traitement à toutes les personnes testées positives au Covid-19 ? « Au moins pour celles incluses dans l’étude, qui ont plus de 30 ans, sont en surpoids ou obèses. Dans le cas du Covid, il y a une inflammation importante, et ce médicament antidiabétique (…) possède également une activité antivirale et anti-inflammatoire. C’est peut-être par ce biais que le traitement agit. De plus, c’est un médicament bien toléré et bien connu des médecins, » explique Damien Mascret.

