Devenir soignant à la ferme Edentara: un rêve bénévole! Edentara PaysdeLOurcq soigneur

Françoise Coulet, impressionnée par l’aide apportée par Sébastien Bollier chez Edentara, décide de l’encourager à poursuivre son rêve de devenir soigneur animalier. Intrigué par cette possibilité, Sébastien se lance dans une formation intensive afin de parfaire ses compétences dans ce domaine. Il étudie les techniques de soins et de nourriture pour les différents animaux et apprend à observer leurs comportements pour mieux les comprendre. Au fil des mois, Sébastien fait grandir sa passion pour les animaux, jusqu’à envisager d’ouvrir son propre refuge pour leur offrir un foyer sûr et chaleureux. Il est déterminé à faire de son rêve une réalité et à aider tous les animaux qu’il pourra.

Sébastien Bollier : de cuisinier à soigneur animalier

Sébastien Bollier, un habitant de May-en-Multien, s’est formé sur le terrain en aidant Françoise Coulet, fondatrice de la ferme pédagogique animale d’Edentara, avant de passer un diplôme de soigneur animalier. Il a également réalisé des stages pratiques pour renforcer ses connaissances, notamment chez Parrot World à Crécy-la-Chapelle.

Apprentissage sur le terrain et perfectionnement des connaissances

Sébastien Bollier a effectué des heures de bénévolat pour aider à la ferme d’Edentara, ainsi qu’aux événements qu’elle organisait, et a ensuite intégré le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Gramat. Il estime que cela lui a offert un vrai tremplin pour entrer dans le métier et apprendre, entre théorie et pratique. Il a appris beaucoup sur les animaux et les réglementations autour de leur détention grâce à la fondatrice de la ferme, Françoise Coulet, ainsi que de vétérinaires spécialisés.

Des projets pour les animaux

Sébastien Bollier est un « amoureux des animaux » et rêve d’ouvrir son propre refuge, inspiré par la ferme pédagogique animale d’Edentara. Il a déjà récupéré des jouets, des perchoirs et des cages à oiseaux grâce aux réseaux sociaux et aux dons, et attend du matériel pour construire sa volière. Son refuge viendra s’ajouter à l’enclos des wallabies déjà construit il y a quelques mois.

source originale : actu.fr

