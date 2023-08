Devenez pro de la cuisine : l’itinéraire d’Alexandre Marchon, le maître du légume en cuisine.

Il nous est présenté un chef issu d’un parcours atypique, âgé d’une trentaine d’années, qui a assimilé seul les rudiments de son art. Alexandre Marchon n’a pourtant jamais cessé de ressentir une véritable passion pour la gastronomie, comme en témoignent ses passages remarqués dans deux programmes télévisés, dont l’un lui a permis de s’imposer en tant que vainqueur. Aujourd’hui, il imprime sa patte personnelle dans chacune de ses créations, témoin d’une audace et d’un savoir-faire hors normes.

Alexandre Marchon, de la publicité à la cuisine

Alexandre Marchon, ex-publicitaire, a réalisé son rêve en ouvrant son propre restaurant éponyme. Il avait longtemps cuisiné pour sa famille et ses amis tout en travaillant dans la publicité. La brigade quasi-militaire d’un palace parisien où il avait effectué un stage scolaire dans sa jeunesse l’avait dégoûté de la cuisine.

Une philosophie de travail instinctive et engagée

Alexandre Marchon applique une philosophie instinctive de la cuisine en se basant sur les circuits-court, c’est-à-dire avec un seul intermédiaire. Il travaille avec des producteurs locaux pour les fruits, les légumes et le poisson. En ravivant le légume au cœur de l’assiette, il invite ses clients à découvrir son univers culinaire. Le chef bataille pour que son établissement, fermé deux ans pour cause de Covid et de crise économique, perdure.

La simplicité au menu

Alexandre Marchon est reconnu pour son talent inné de marier les saveurs et de sublimer les produits, tout en restant simple et frais. Il construit une carte de qualité, abordable et travaillée à l’instinct. Malgré l’absence de formation professionnelle et de transmission familiale, il a su imposer son style propre à son établissement. L’Ode à l’été, recette présentée lors d’une émission, est imprégnée de fruits et légumes locaux d’Ile-de-France.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA