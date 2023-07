Deux triathlètes de Ploërmel brillent au championnat d’Europe Xterra.

Dans la ville de Ploërmel, située dans le département du Morbihan, vivent deux frères prénommés Antoine et Romain Guilloux, passionnés de sport. Ils ont récemment participé avec brio au championnat d’Europe Xterra©. Cette compétition exige des compétences exceptionnelles dans le domaine de la course hors-piste, conjuguées avec une grande résistance physique et mentale. Antoine et Romain ont su relever ce défi avec audace, force et détermination, leur permettant ainsi de se démarquer et de faire de cette compétition un véritable succès. Leur performance remarquable a été saluée par plusieurs experts du domaine sportif et cette victoire les a propulsés au rang de véritables héros locaux. Les deux frères sont devenus une source d’inspiration pour les jeunes athlètes de la région, et leur succès devrait continuer à stimuler de nombreux autres sportifs locaux à se lancer dans des défis de ce type. Bravo à eux !

Cross triathlon : Les Ploërmelais brillent au Championnat d’Europe Xterra©

Le cross triathlon est une discipline sportive qui a le vent en poupe à Ploërmel dans le Morbihan. Le format de cette discipline est un mixage entre VTT, cross country et nage en eau libre. L’association sportive ASEAAC de Coëtquidan Triathlon compte quatre athlètes qualifiés pour le Championnat d’Europe Xterra©, dont deux jeunes garçons originaires de Ploërmel.

Deux Ploërmelais dans le Top 5

Les frères Guilloux ont fait honneur à leur ville en se distinguant lors de cette compétition. Antoine Guilloux, récent vainqueur du format S du Trail du Lac, a terminé cinquième dans la catégorie des 25-29 ans. Son frère Romain, quant à lui, est devenu vice-champion d’Europe dans cette même catégorie.

Au sujet de sa médaille d’argent, Romain Guilloux déclare : « C’est une belle performance qui fait plaisir après un début de saison mitigé. J’attends toujours la victoire. Le circuit me convenait bien avec une partie vélo très physique qui m’a permis de remonter au classement. Je fais également une bonne course à pied qui reste mon point faible depuis des années. Je perds sûrement le titre sur cette partie, mais je maintiens ma seconde place. »

Direction le championnat du monde

Les deux Ploërmelais participeront au championnat du monde en Italie sous les sommets vertigineux des Dolomites de Brenta, au Lac Molveno, dans le Trentin, en Italie, le 23 septembre 2023. Quant à Marc Guilloux, le papa, il termine au pied du podium dans sa catégorie 59-64 ans. Le plus jeune d’entre eux, Tim Augeul, a quant à lui décroché la troisième place pour les 19-24 ans et s’est qualifié également pour le championnat du monde.

Le triathlon est une discipline qui allie force, endurance et agilité. Elle nécessite une préparation en amont et une excellente condition physique pour pouvoir y participer. C’est donc une véritable performance que les Ploërmelais ont réalisé lors de ce Championnat d’Europe Xterra©. Ils ont su démontrer leur talent et leur détermination à atteindre leurs objectifs. Bravo à eux !