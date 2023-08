Deux nouveaux ponts en Essonne : Chartres et Gallardon reliés à Massy !

Durant deux journées d’été en août 2023, la RATP et SNCF Réseau ont mené une opération d’envergure consistant à installer deux nouveaux ponts pour les lignes RER B et RER C. Situés à Chartres et Gallardon, ces deux ouvrages imposants ont nécessité l’utilisation d’une grue de 107 mètres de hauteur pour les hisser en place. Cette entreprise a mobilisé un personnel expert et compétent ainsi que des équipements performants pour mener à bien cette tâche de grande envergure. En somme, ces deux ajouts constituent une étape importante dans l’expansion du réseau ferré francilien et permettront aux usagers de bénéficier d’un service encore plus efficace et performant.

La pose de deux nouveaux ponts à Chartres et Gallardon

La pose des deux nouveaux ponts de Chartres et Gallardon pour le RER B et le RER C a eu lieu les 7 et 8 août 2023. La pose des deux ponts centenaires avait été faite auparavant les 18 et 19 juillet 2023. Le nouveau pont de Chartres mesure 86 mètres de long et pèse 1 375 tonnes, tandis que celui de Gallardon mesure 57 mètres de long et pèse 950 tonnes. La pose du nouveau pont de Chartres a été réalisée dans la nuit du 7 août au 8 août, tandis que celle du pont de Gallardon a été effectuée le 8 août dans l’après-midi. La circulation du RER B sur le pont de Chartres reprendra le 21 août, tandis que celle du RER C sur le pont de Gallardon débutera le 26 août 2023.

Des améliorations pour le confort des riverains

Les travaux à venir consisteront à remettre en place les voies, la signalisation, etc. Avec la pose des voies sur du ballast, cela permettra d’améliorer les nuisances sonores, les vibrations ainsi que le confort des riverains.

Fin de l’opération « Chagall » en 2024

L’opération « Chagall » (Chartres + Gallardon) va se poursuivre jusqu’à mi-2024. Elle englobe le démantèlement des anciens ponts, la remise en état du site, et le démontage de la grue en septembre. Les habitants des environs ont assisté à la pose des ponts avec un grand émerveillement.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA