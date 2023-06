Deux dentistes roumains victimes de racisme abandonnent leur cabinet dans l’Eure

La municipalité de Pont-Audemer s’était pourtant investie pendant plusieurs mois dans le but de les persuader de s’établir dans le département de l’Eure, qui représente le plus grand désert médical dans la France métropolitaine.

Deux dentistes roumains fraîchement installés à Pont-Audemer, dans l’Eure, ont décidé de repartir, rapporte le 21 juin France Bleu Normandie. En effet, les deux spécialistes, arrivés il y a moins d’un an, ont dû faire face à des insultes racistes de manière assez fréquente, selon la mairie. Pourtant, la ville les avait activement encouragés à venir s’installer, car le département de l’Eure constitue le principal désert médical en France métropolitaine, d’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Les deux dentistes quitteront la ville à la fin du mois, une fois leurs dossiers en cours terminés, et ne prendront plus de nouveaux patients.

Un immense gâchis

Siradjoudine Zeinou, dentiste à Pont-Audemer également, ne pourra pas récupérer leurs patients : « J’ai déjà plus de 15 000 clients; quand les nouveaux dentistes sont arrivés, on a pu leur donner un peu de nos patients, mais là, on va devoir en refuser. On a que deux bras, on est surchargés. »

» C’est un immense gâchis, s’afflige Alexis Darmois, le maire de Pont-Audemer, sur France Bleu Normandie. C’était le fruit de dizaines et de dizaines d’heures de travail ».

« Les voir quitter notre territoire parce qu’une minorité n’a rien trouvé de mieux à faire que de les insulter. Ça nous laisse un sentiment de gâchis et de déception. » Alexis Darmois, maire de Pont-Audemer à France Bleu Normandie

« Des gens refusaient de les payer parce qu’ils étaient roumains et c’est absolument inacceptable. » Le maire observe également « une libération de la parole raciste dans notre pays et dans nos territoires ruraux aussi. J’ai été extrêmement surpris qu’elle puisse aller aussi loin et se dessiner avec une telle violence, surtout à l’égard de personnes qui rentrent dans le cadre d’une mission de service public et qui sont extrêmement utiles pour le territoire ».