Deux allers-retours Paris-Lyon maintenus malgré l’éboulement en Savoie

La filiale ferroviaire de l’Italie, Trenitalia, a récemment trouvé une solution de maintenance pour ses célèbres trains à grande vitesse Frecciarossa, qui ont été bloqués en France suite à un éboulement de rochers dans la région de la Savoie. Malgré cette situation difficile, la compagnie a décidé de maintenir deux allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon pour la semaine prochaine. Cette décision est une preuve de l’engagement de Trenitalia à continuer d’offrir des services de qualité à sa clientèle, même lors de circonstances imprévues. La compagnie, qui est reconnue pour sa réputation de ponctualité et de fiabilité, sait que ses clients ont besoin de voyager en toute sérénité et en toute sécurité pour mener à bien leurs projets professionnels ou personnels. Pour cela, Trenitalia met en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la satisfaction de sa clientèle.

Maintien de deux allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon

La compagnie Trenitalia a annoncé maintenir deux allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon pour la semaine prochaine, malgré l’éboulement de rochers qui a affecté sa capacité de maintenance en Italie. Initialement, Trenitalia avait annoncé la suspension de ses trois liaisons quotidiennes entre Paris et Lyon en raison de la coupure de la voie ferrée en Savoie. La compagnie a mobilisé une équipe d’experts de Milan pour effectuer une partie de la maintenance des trains Frecciarossa en France. Les deux trains allers-retours Paris-Lyon circuleront normalement à partir du lundi 4 septembre, tandis que les deux autres trains seront supprimés jusqu’au 10 septembre.

Solution en urgence

Dans un communiqué, Trenitalia a déclaré qu’elle « suit en permanence l’avancée de la situation avec les autorités locales et le gestionnaire d’infrastructure pour la remise en état des voies en Maurienne, et met tous les moyens en œuvre pour reprendre la circulation dans les meilleurs délais ». Trenitalia assure cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, et deux de ces liaisons sont prolongées jusqu’à Chambéry, Modane, Turin et Milan. De plus, les liaisons Paris-Milan sont déjà suspendues depuis mercredi. Les TGV Paris-Turin-Milan de SNCF Voyageurs font également l’objet d’une suspension temporaire.

Spectaculaire éboulement en Maurienne

Depuis l’éboulement spectaculaire de rochers en Maurienne le 27 août, la voie ferrée est coupée, ce qui a interrompu les relations entre la France et l’Italie par le tunnel du Fréjus. L’autoroute A43 et la D1006, parallèles à la voie ferrée, ont également été fermées. Tandis que l’autoroute devrait être rouverte dans huit jours, la remise en état de la voie ferrée prendra « au moins deux mois », selon SNCF Réseau. Les voyageurs désireux de se rendre en Italie en train doivent passer par Zurich en Suisse ou par Nice. Trenitalia est le premier opérateur ferroviaire européen à avoir fait son entrée sur le marché ferroviaire français en décembre 2021, pour concurrencer la SNCF.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA