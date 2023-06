Destruction d’un barrage en Ukraine : responsabilité des Russes probable, selon un historien

La centrale hydroélectrique de Kakhovka, située dans la partie méridionale de l’Ukraine, a subi des dommages partiels durant la nuit de lundi à mardi, d’après les responsables ukrainiens. « L’endommagement des secteurs que la Russie n’arrivait pas à protéger est un phénomène que nous avons malheureusement déjà observé auparavant », explique un expert en histoire militaire.

« La responsabilité des Russes est évidemment l’explication la plus probable », affirme le 6 juin sur franceinfo, Cédric Mas, historien militaire et président de l’Institut action résilience, suite à la destruction partielle d’un barrage hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine. Moscou et Kiev se rejettent mutuellement la responsabilité du drame. La centrale de Kakhovka et son barrage sont situés sur la rive est du Dniepr, le plus grand fleuve d’Ukraine. Selon Cédric Mas, cet incident va rendre plus difficile la contre-offensive ukrainienne, car c’est au sud que se trouvent les berges les plus vulnérables aux attaques.

franceinfo : Selon vous, cette attaque est-elle partie intégrante d’une stratégie bien spécifique de l’armée russe ?

Cédric Mas : La destruction des zones que la Russie ne parvient pas à défendre est malheureusement un scénario déjà vu à plusieurs reprises. Il y a cette volonté de détruire, de ruiner, de transformer en désolation les terres libérées, comme celles de Kherson et toutes les zones situées au nord du Dniepr. Cela s’est déjà produit autour d’Izioum, à Kharkiv ou encore autour de Kiev lors de l’évacuation fin mars-début avril. Les Russes sont donc probablement les auteurs de ces actes, même si cela reste encore incertain, et il convient d’être prudent en la matière. Ce que nous savons pour l’instant, c’est que les explosions ont débuté aux environs de 2h20 du matin heure locale, et que les habitants des lieux ont rapidement signalé des bruits importants et le son de l’eau s’échappant des réservoirs.

Y a-t-il un objectif précis de la part des Russes en lien avec cette affaire ?

Oui, si l’on part du principe que les Ukrainiens étaient susceptibles de traverser le fleuve pour attaquer et viser la Crimée. Il ne faut pas oublier que c’est le chemin le plus direct vers la Crimée et qu’aucun obstacle, excepté les fortifications russes, ne se dresse sur ce terrain complètement plat situé au sud du Dniepr, jusqu’à l’entrée de la péninsule de Crimée. Cela faisait de cette zone une voie naturelle, à condition de pouvoir traverser le fleuve. En élargissant la largeur du fleuve, les Russes créent une distance à franchir et se donnent ainsi la possibilité de dégager des forces pour les repositionner ailleurs, où ils sont un peu plus en difficulté. C’est donc une opération militaire, en plus d’avoir des conséquences désastreuses pour l’environnement et les habitants qui devront continuer à vivre sur ces terres dévastées lorsqu’une fois la guerre terminée.

Est-ce que cette situation est susceptible de freiner la contre-offensive ukrainienne ?

Cela va compliquer la situation, car c’est au sud que se trouvent les zones les plus à risque. Les Ukrainiens devront stabiliser un nouveau point de passage, les rallonger, les rendant ainsi plus vulnérables aux attaques aériennes, d’autant que les moyens de défense antiaérienne ukrainiens sont engagés pour la défense de Kiev et d’autres villes. C’est aussi pour cette raison que nous assistons à de nombreuses frappes et salves régulières. Cette nuit, pas moins de 35 missiles ont été lancés sur Kiev et les grandes villes ukrainiennes, dans le but de retenir les moyens antiaériens modernes et efficaces que nous fournissons et de les maintenir loin du front, pour empêcher de protéger les points de passage, qui seront ensuite pris pour cible par les bombes planantes et les moyens d’artillerie d’aviation russes.