Destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine: à qui profite cette guerre?

Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de la démolition partielle de cet ouvrage hydroélectrique sur le Dnipro. L’attention est portée sur la Russie, l’assaut rendant la riposte ukrainienne plus ardue.

Le 6 juin, l’Ukraine a reproché à la Russie d’avoir commis un « crime de guerre » en faisant exploser le barrage de Nova Kakhovka dans la nuit de lundi, provoquant l’inondation des rives du Dnipro, le plus grand fleuve ukrainien, dans la région de Kherson. Selon Kiev, l’objectif de la Russie est d’empêcher les troupes ukrainiennes de traverser le fleuve pour mener leur contre-offensive. Les deux pays se rejettent mutuellement la responsabilité de cette destruction, mais la majorité des éléments matériels pointent vers la Russie.

La menace d’un dynamitage déjà évoquée par les Russes

Il y a effectivement peu de doutes sur l’identité des auteurs de l’attaque de cette centrale hydroélectrique qui retenait les eaux du Dnipro. La destruction totale des bâtiments et des portes d’eau, le dispositif qui régule le débit, nécessite manifestement de grandes quantités d’explosifs. Il semble donc impossible d’infliger de tels dégâts avec un simple bombardement d’artillerie: l’ouvrage a été véritablement miné, et seuls les Russes en avaient la possibilité, leurs unités ayant accès au barrage depuis la rive gauche du fleuve. Dès l’automne dernier, la destruction de l’édifice par dynamitage était évoquée par les Russes, lorsque les troupes ukrainiennes avançaient en direction de Kherson.

La destruction du barrage et, par conséquent, l’inondation de la plaine en aval jusqu’au port de Kherson, est totalement logique d’un point de vue tactique pour les Russes. Une telle inondation empêcherait tout passage du fleuve par des unités lourdes de l’armée ukrainienne, puisque le Dnipro mesure plusieurs kilomètres de large en amont et désormais en aval. Le barrage et la route qui le traversait étaient parmi les seules voies d’accès vers le sud de la région de Kherson et, plus au sud, vers la Crimée. L’armée ukrainienne aurait pu utiliser cet axe pour sa grande contre-offensive. En inondant cette zone, l’armée russe entrave pratiquement toute offensive venant de Kherson et renforce considérablement la défense du flanc ouest des zones qu’elle occupe en Ukraine, en particulier la Crimée.

Des antécédents à Kryvyï Rih et lors de la bataille de Kiev

Ce n’est pas la première opération militaire du genre. À l’automne dernier, les Russes avaient déjà bombardé et partiellement détruit le barrage de Kryvyï Rih sur la rivière Inhoulet avec un missile de croisière, inondant la plaine en aval. L’objectif était alors de ralentir l’avancée de l’armée ukrainienne qui se dirigeait vers le sud et Kherson. Au début de la guerre, lors de la bataille de Kiev, les Ukrainiens avaient également inondé certaines parties en faisant sauter des barrages sur au moins une des rivières affluentes du Dnipro au nord de Kiev, bloquant ainsi l’avancée des troupes moscovites vers la capitale ukrainienne.

De plus, un antécédent plus ancien dans la région existe : en 1941, Staline avait ordonné le dynamitage du barrage de Zaporijjia, un peu plus au nord sur le Dnipro, pour bloquer la route aux troupes allemandes qui envahissaient alors l’URSS. Plusieurs milliers de civils et de militaires soviétiques avaient péri noyés. Depuis 1949, la destruction de barrages est considérée comme un crime de guerre dans le droit humanitaire international et les lois de la guerre.