Le lundi 22 mai à Mayotte, plusieurs travailleurs s’occupent de la démolition du bidonville nommé Talus 2. Ce quartier accueillait 86 familles. La moitié d’entre elles ont déjà reçu un nouveau logement. Le gouvernement prévoit la destruction de 15 autres bidonvilles semblables à celui-ci.

Le lundi 22 mai, dans un bruit assourdissant de tôles, des engins de chantier ont commencé à détruire l’un des plus grands bidonvilles de Mayotte, situé dans le nord de l’île et appelé Talus 2. On prévoit que les 162 maisons en tôle soient démolies d’ici la fin de la semaine. Pour assurer la sécurité de la zone et permettre aux travailleurs de tout démolir sans être harcelés, 200 gendarmes, policiers et fonctionnaires de l’État ont été déployés sur place. Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, considère cette opération non seulement comme un moyen de lutter contre la criminalité et l’immigration clandestine, mais aussi comme une mesure d’hygiène. Il affirme que cela permettra à la fois aux citoyens français et aux étrangers en situation régulière de bénéficier d’un logement adapté.

86 familles vivaient auparavant dans le bidonville de Talus 2. La moitié d’entre elles ont été relogées dans des appartements ou des maisons en dur, plus confortables, mais avec des loyers à payer. Une femme vivant dans l’un de ces nouveaux logements témoigne : « Je vis mieux avec mes enfants ici. C’est beaucoup plus confortable. Mais j’ai du mal à payer le loyer. Je ne travaille pas et j’ai des enfants malades. » Si les Français et les étrangers en situation régulière sont relogés, les personnes en situation irrégulière sont expulsées. Les transports vers les Comores ont repris la semaine du 15 mai, après trois semaines d’interruption. Les forces de l’ordre affrontent régulièrement des groupes de jeunes qui s’opposent aux expulsions. Au total, l’État prévoit de détruire 15 bidonvilles à Mayotte.