Des villages rugby fleurissent dans toute la France pour la Coupe du Monde

De nombreux amateurs de rugby se sont rassemblés dans des fan zones à travers le pays pour assister à l’ouverture de la Coupe du monde de rugby le vendredi 8 septembre. C’était surtout le cas dans des villes peu habituées à ce sport, qui ont accueilli cet événement avec enthousiasme. Les fans ont rejoint les fan zones équipées d’écrans géants, de nourriture et de boissons pour vivre ensemble l’intensité du match d’ouverture, créant une atmosphère animée et électrique. Les supporters arboraient des maillots de leur équipe préférée, chantaient des chants de guerre en soutien à leur équipe, et se félicitaient des bonnes performances de leur joueur préféré. Qu’il s’agisse d’une expérience habituelle ou d’un moment unique, les fan zones de la Coupe du Monde de rugby se sont révélées être un lieu de rencontre pour les amateurs de rugby de toutes sortes.

Préparation des fan zones pour la Coupe du monde de rugby

Dans plusieurs villes de France, la préparation des fan zones pour la Coupe du monde de rugby est en cours. À Besançon, Alix, ancienne joueuse de rugby, prépare la fan zone de la soirée du 8 septembre pour le match d’ouverture de la compétition. Les Bleus affronteront les All Blacks. La tension commence à monter alors que des ballons bleus, blancs et rouges sont disposés et que les drapeaux tricolores sont accrochés. Alix Verdot, ancienne joueuse et co-gérante d’un bar, redoute l’affluence : « On attend quand même un peu de monde, c’est un peu flippant parce qu’il faut tout assurer ».

Les fans au rendez-vous

Dans un bar à Dijon, de nombreux préparatifs ont également été faits pour accueillir les fans de la Coupe du monde de rugby. La salle a été redécorée pour l’événement et les supporters se préparent pour la soirée. Ils ont l’intention de venir nombreux soutenir l’équipe de France dans cette compétition organisée à domicile. Du côté des enfants, l’engouement pour le rugby est de plus en plus marqué, comme en témoigne l’augmentation du nombre de licenciés dans un club à Nancy.

