Des vacances insolites : tourisme industriel et gastronomie à l’honneur !

Il est indéniable que le tourisme d’entreprise connaît une croissance exponentielle en France. En effet, il est possible de visiter pas moins de 2 000 sites industriels à travers tout le pays, le tout dans le but de mettre en valeur les savoir-faire et les métiers des entreprises françaises. Que ce soit à Rennes ou dans les Vosges, ces visites offrent une expérience unique et immersive, où les visiteurs peuvent découvrir les coulisses de ces entreprises, rencontrer les artisans qui y travaillent et déguster leurs productions. Il s’agit donc là d’un nouveau type de tourisme, où l’on apprend tout en se divertissant, qui séduit de plus en plus de personnes en France et à travers le monde.

Les visites d’usines en Bretagne

Chaque année, 160 000 visiteurs se rendent dans la biscuiterie la plus visitée de Bretagne. Les salariés de l’usine sont habitués à un flot de visiteurs continu. Les visiteurs sont à la recherche de savoir-faire locaux et apprécient l’odeur qu’ils dégagent. La production quotidienne de l’usine atteint 3 tonnes de galettes et palets bretons.

Une hausse de visites dans les sites industriels

Dans une usine de confiseries vosgienne, 260 000 personnes se pressent pour observer le processus de fabrication. Le confiseur passionné explique chaque étape de la production en plein travail. Le but premier de ces visites est de fabriquer des bonbons mais également de transmettre aux visiteurs la passion pour le métier. Les visiteurs apprennent beaucoup de choses, ce qui a conduit à une hausse de 40% du nombre de visites sur les sites industriels en 2019.

source originale : www.francetvinfo.fr

