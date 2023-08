Des trains antiques revivent grâce à des passionnés à Drancy

Au sein d’un entrepôt situé dans la ville de Drancy, un groupe de fervents amateurs de trains s’est rassemblé autour d’une association à but non lucratif nommée « Matériel Ferroviaire Patrimoine National ». Ensemble, ces passionnés ont entrepris de transformer cet endroit en un musée du rail incontournable, dédié à la préservation du patrimoine ferroviaire français. Leur mission consiste à préserver les machines et les équipements ferroviaires antiques, en veillant à la restauration et à la remise en état des pièces historiques. Ce hangar est devenu le havre des nostalgiques des trains d’autrefois et abrite désormais une collection unique d’objets et de trains historiques qui témoignent d’une époque révolue. Ce lieu de conservation est une véritable invitation à découvrir l’histoire fascinante des chemins de fer français et l’amour passionné que ces passionnés vouent à ces machines mythiques.

Des bénévoles passionnés qui restaurent d’anciennes machines

Depuis 1983, une association composée de bénévoles, Matériel Ferroviaire Patrimoine National, remet en état d’anciennes machines ferroviaires dans un hangar de Drancy en Seine-Saint-Denis. Les adhérents, principalement des anciens cheminots, travaillent sur des voitures et des locomotives qu’ils conduisent ensuite pour des voyages exceptionnels. L’association compte 110 membres, dont une vingtaine travaille sur les trains.

Une passion pour le ferroviaire à l’origine de l’engagement associatif

Aurélien Marchand, aiguilleur de la SNCF depuis 12 ans, est membre de l’association MFPN. Il y prolonge sa passion pour le ferroviaire, initiée par son père et son parrain depuis l’enfance. Il travaille aujourd’hui sur des modèles grandeur nature, électriques, diesel ou à vapeur. Son rôle au sein de l’association consiste à gérer les voyages exceptionnels. Les équipes préparent les voitures trois ou quatre jours à l’avance avant de rejoindre Le Tréport, Noyelles-sur-Mer ou Amiens via le Père Noël Express.

Une culture de la conservation et de mémoire

L’association MFPN entretient les machines après réparation et nettoyage pour assurer leur bon fonctionnement. Certaines locomotives portent le logo « monument historique » décerné par le ministère de la Culture. L’aspect patrimonial est essentiel pour Aurélien Marchand qui considère que savoir comment ces machines fonctionnaient est important. La nostalgie de sièges en skaï, de tables en formica et de petites photos en noir et blanc attirent aussi les plus jeunes. Les voitures en inox ont participé à des shootings publicitaires dans le domaine de la mode de luxe.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA