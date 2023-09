Des seniors de maison de retraite réalisent leur rêve en volant en paramoteur.

L’EHPAD du Puy-de-Dôme ne manque pas de ressources pour divertir ses résidents. Karting, trot attelé, char à voile, autant d’activités qui leur permettent de donner libre cours à leur esprit d’aventure. Cette maison de retraite ne craint pas de sortir des sentiers battus pour proposer des expériences toutes plus insolites les unes que les autres. D’ailleurs, les derniers privilégiés de cet établissement ont eu la chance de vivre une expérience unique, un vol en paramoteur. Les seniors, sous leur parapente léger propulsé par un moteur, ont pu assouvir leur passion pour l’adrénaline et l’esprit de découverte. Le Puy-de-Dôme peut se targuer de proposer un mode de vie bien différent pour les personnes âgées qui ont encore soif d’aventures et d’émotions. Plus que jamais, on peut affirmer que l’on ne vieillit jamais trop pour apprendre et s’amuser !

Les résidents de l’EHPAD de Champeix dans le Puy-de-Dôme ont réalisé leur dernier défi : un vol en paramoteur à plus de 200 mètres d’altitude. Renée et cinq autres résidents ont sauté le pas pour devenir aviateurs le temps d’une journée. Les autres activités insolites organisées par l’EHPAD sont notamment le karting, le trot attelé et un saut en parapente. L’objectif est de donner une seconde jeunesse aux résidents et de changer l’image souvent austère des EHPAD.

Des résidents de tous âges prêts à tester leurs limites

L’EHPAD de Champeix a accueilli Micheline, une nonagénaire, pour son plus grand plaisir : elle a fait plus d’activités en cinq ans qu’en toute sa jeunesse. Bernard a également réussi à surmonter son appréhension initiale, grâce aux encouragements de ses camarades résidents. Les résidents sont ravis de pouvoir essayer des activités qu’ils n’auraient jamais pu faire auparavant. L’animateur de la résidence explique que le coût de l’organisation de ces activités est en grande partie financé par l’ANCV et la participation des résidents est minime.

Un EHPAD à la tête d’une colonie de vacances

Florent Ferragu, directeur de l’EHPAD de Champeix, rêve que d’autres EHPAD adoptent le même état d’esprit. Ces activités leur permettent de bouger et de s’amuser malgré leur âge. L’animation est financée en grande partie par l’ANCV et par les activités organisées par la résidence. Cette année, l’EHPAD de Champeix continuera d’organiser des activités insolites pour les résidents afin de réaliser encore plus de rêves de jeunesse.

