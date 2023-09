Des promotions à ne pas manquer pendant la Coupe du Monde de Rugby !

À l’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby avec le match France – Nouvelle-Zélande, les terrasses des bars et restaurants ont été bondées. Cette affluence soudaine a été perçue comme une véritable aubaine pour les commerçants de l’hôtellerie-restauration. Les lieux ont connu une ambiance festive et conviviale, rassemblant les supporters ainsi que les curieux venus célébrer l’événement. Les consommateurs ont profité du spectacle en appréciant leur boisson ou leur plat favorite, tout en soutenant leur équipe favorite. La folie collective a créé une atmosphère survoltée, renforçant ainsi l’unité et l’esprit d’appartenance. Les petits commerces familiaux ont été également touchés et ont connu une hausse de fréquentation, favorisant ainsi les échanges et le partage entre les clients et les serveurs. En un mot, le lancement de cette grande compétition sportive a été bénéfique pour l’ensemble du secteur de l’hôtellerie-restauration.

Les supporters toulousains fêtent leur victoire avec de la bière

Les supporters toulousains ont célébré leur victoire en buvant de la bière dans les bars de la ville. Un bar a dû anticiper la forte demande et a acheté 360 litres de plus que d’habitude, car selon le gérant, « les matchs de rugby donnent soif et s’il y a victoire, il faut que ça se fête ». Les verres sont vendus à 6 euros la pinte et sont consommés avec modération.

Tout le secteur de la restauration profite de la Coupe du monde de rugby

La Coupe du monde de rugby est une aubaine pour le secteur de la restauration, avec des volumes de bière vendus deux fois supérieurs à la normale. L’événement doit générer environ deux milliards d’euros de retombées économiques indirectes jusqu’à la fin de la compétition le 28 octobre. Les livreurs font des allers-retours devant les magasins pour fournir en quantité suffisante le secteur de la restauration.

Les serveurs sont prêts pour un mois de Coupe du monde de rugby

La Coupe du monde de rugby est un événement juteux pour les serveurs, avec des ventes de bière doublées en comparaison à la normale. Les serveurs travaillent dur pour satisfaire les demandes des supporters et célébrer ensemble les victoires de leur équipe. Toutefois, ces ventes doivent être consommées de manière raisonnable et modérée.

