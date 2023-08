Des migrants bravent le froid et la pluie au parc des Gayeulles à Rennes

Au cœur du parc des Gayeulles de Rennes, une foule hétéroclite d’hommes, de femmes et d’enfants se sont établis depuis le début du mois de juin 2023. Ils se sont arrangés de manière à vivre sous des tentes, car n’ayant pas trouvé d’hébergement. Étant installés à même le sol, leur situation précaire est rendue encore plus insoutenable par un temps désagréable et pluvieux. Les craintes de l’hiver à venir sont dans toutes les têtes et suscitent une angoisse palpable dans cette communauté qui se serre les coudes.

Situation précaire pour des familles de migrants

Quatre-vingts migrants, adultes et enfants, vivent dans des tentes dans le parc des Gayeulles à Rennes depuis début juin 2023, faute d’hébergement. Leurs conditions de vie sont précaires, aggravées par les conditions météorologiques défavorables.

Le parc des Gayeulles de Rennes devient chaque été le refuge précaire de familles de migrants, dont une majorité de personnes d’origine géorgienne et albanaise. Les associations se mobilisent régulièrement pour leur venir en aide. Faute de toit, c’est sous des tentes qu’ils vivent, loin de nombreux regards. Au début du mois d’août, la situation est devenue préoccupante. Des bâches ont été installées pour les protéger, mais l’eau, le vent et le froid s’infiltrent partout dans les tentes.

Ils sont fatigués. Même avec des bâches au-dessus des tentes, l’eau rentre partout. Les couvertures et les vêtements sont mouillés et impossible de les faire sécher. Marie Chapelle, Coordinatrice Utopia 56

Cette situation précaire est difficile à vivre pour les familles de migrants. L’humidité a aggravé l’asthme et les problèmes cardiaques du mari d’Arifé, qui a été hospitalisé. La jeune Oltéa a peur que des branches d’arbres tombent et que l’eau rentre dans sa tente la nuit. Elle implore la mairie de trouver une chambre pour son mari.

Absence de solution d’hébergement pour les migrants

Le campement s’est installé il y a deux mois, faute de solution d’hébergement au 115 ou dans les centres de demandeurs d’asile. Certaines familles y vivent depuis. Selon Marie Chapelle, coordinatrice d’Utopia 56, la situation est très précaire. Les migrants doivent chercher loin pour trouver de la nourriture auprès des associations caritatives, ce qui occasionne du stress. En outre, ils attendent les conclusions des procédures pour savoir ce qu’ils vont devenir. Ce soir, ils sont 80, dont une trentaine d’enfants, à vivre dans des tentes précaires dans le parc des Gayeulles.

La solidarité des enfants

Les enfants sur le campement aident les adultes à tromper leurs peurs et leurs angoisses. Torniké, petit Géorgien, rêve de devenir danseur. Cette passion lui donne un peu d’espoir pour lui et ses congénères. Mais les conditions de vie dans ce campement restent précaires, insalubres et indignes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA