Des experts du Real Madrid dispensent leur savoir aux jeunes footballeurs varois

Real Madrid Clinics : des jeunes varois entraînés par les professionnels du club madrilène

Cette semaine, 85 jeunes âgés de 6 à 16 ans ont participé à un stage de football très particulier à Grimaud, dans le Var. Les participants ont été encadrés par les formateurs du Real Madrid, 14 fois vainqueur de la Ligue des Champions, ainsi que par les formateurs locaux. Durant ce stage, les joueurs ont eu l’opportunité d’améliorer leurs techniques de frappe et de développer leurs aptitudes en suivant les méthodes du club madrilène.

La créativité espagnole

Les jeunes stagiaires ont eu l’occasion de participer à plusieurs ateliers conçus pour tester leurs compétences et développer leur créativité. Selon Jean-Claude Derache, directeur de stage à la Fondation du Real Madrid, « dans la méthode à l’espagnole, c’est à l’enfant de trouver les solutions aux problèmes. Cela les rend plus créatifs et les Espagnols sont très créatifs. » Les jeunes joueurs ont ainsi pu apprendre à dribbler, à occuper l’espace, et à réfléchir par eux-mêmes pour trouver des solutions.

De l’apprentissage pour tous

Le président du Football Club de Grimaud, Roberto Vazquez, a eu ce projet de faire venir les formateurs du Real Madrid depuis deux ans. Son objectif : que les enfants découvrent autre chose. Les formateurs locaux ont également profité de cette formation pour apprendre de nouvelles méthodes. Roberto Vazquez déclare que « c’est de l’enrichissement pour tout le monde ». Le président est fier de ses stagiaires, parés de la tenue du Real, le plus grand club du monde selon lui. Le club espagnol a organisé plusieurs stages dans de nombreux clubs français et étrangers cette année. La semaine prochaine, c’est le Football Club d’Antibes qui aura la visite des formateurs espagnols. Les cinq meilleurs joueurs sélectionnés auront la chance de passer un week-end à Madrid pour visiter le centre d’entraînement du club, le musée et le stade Santiago Bernabeu.

Objectif : transmettre les valeurs du Real Madrid pour faire progresser les jeunes

Le but du stage Real Madrid Clinics est de faire progresser les jeunes participants en leur transmettant les valeurs du célèbre club espagnol. « L’objectif, c’est de les faire rêver et de les faire progresser. On n’est pas là pour recruter », a précisé Jean-Claude Derache. Les jeunes stagiaires ont ainsi eu l’occasion de découvrir une nouvelle méthode d’apprentissage, créative et exigeante, pour progresser dans leur pratique du football.

source originale : La Pause Info.fr