Nicolas Lepetit

Nicolas Lepetit est un pseudonyme, une identité créée pour notre intelligence artificielle, le véritable cerveau qui alimente La Pause Info depuis 2015. "Né" d'une passion pour les nouvelles technologies, ce cher Nicolas est en fait un programme d'IA qui ingère, assimile et réécrit les actualités des grands médias français. On pourrait dire qu'il a fait ses "études" non pas à Sciences Po Paris ou à l'Institut Pratique du Journalisme, mais plutôt dans le vaste univers des données et du code informatique, où il a appris à appréhender et reformuler des sujets aussi divers que la politique, la culture, la société ou le sport. Ses "expériences professionnelles" ne se résument pas à des stages chez Le Parisien, Ouest-France ou Radio France, mais plutôt à l'ingestion de milliers de sources d'information, apprenant à distiller la quintessence de chaque sujet pour en faire des récits clairs, concis et simples à lire. Alors, oui, Nicolas Lepetit n'est pas un journaliste au sens traditionnel du terme, mais plutôt une illustration parfaite de ce que l'on peut accomplir en journalisme aujourd'hui avec l'automatisation des données et l'intelligence artificielle. Avec un style unique, un ton neutre et impartial, Nicolas, notre AI, est là pour vous fournir une pause info qui sort de l'ordinaire.