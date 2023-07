Des concerts féériques et balades gratuites en Essonne sur les bords de l’Yerres !

Le week-end prochain, Épinay-sous-Sénart sera le lieu de rendez-vous de nombreux curieux avides de nouvelles expériences culturelles. Les Balades Extraordinaires s’y tiendront en effet, et les bords de l’Yerres seront le terrain de jeu de nombreux artistes venus des quatre coins du monde. Au programme : des performances, des expositions et des concerts, tous plus impressionnants les uns que les autres. Cette manifestation incontournable ravira à n’en pas douter tous les amateurs de découvertes artistiques.

Les Balades Extraordinaires à Épinay-sous-Sénart : une promenade artistique inoubliable

Les Balades Extraordinaires est un événement culturel international qui a connu un grand succès à Paris, Annecy, Cognac et Champs-sur-Marne. Cet événement débarquera sur les bords de l’Yerres à Épinay-sous-Sénart les 15 et 16 juillet 2023. Les Balades Extraordinaires est organisé en partenariat avec la Drac (direction régionale des affaires culturelles).

25 artistes du monde entier à découvrir

Gratuit et accessible à tous les âges, Les Balades Extraordinaires à Épinay-sous-Sénart réunira 25 artistes originaires des cinq continents, représentant différentes cultures et traditions. Les artistes sont des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des acrobates, des circassiens et des conférenciers. Les performances auront lieu sur les deux kilomètres de promenade le long de l’Yerres. Le départ de la première balade est prévu le samedi à 15h au moulin à huile situé au 16 rue Sainte-Geneviève.

Chacune des balades offre une expérience unique et le spectateur est libre de voyager à son rythme, le temps d’un week-end en amoureux, en famille ou en promenade solitaire. Les berges de l’Yerres et l’urbain fusionnent pour créer une ambiance champêtre qui ne laissera personne indifférent.

Des musiciens, des danseurs, des acrobates, des circassiens, etc.

Les Balades Extraordinaires est l’occasion de découvrir des artistes multiformes venus des quatre coins du monde et d’être émerveillé par des chants et des danses venus d’ailleurs. Les animaux, les installations, les acrobaties aériennes, les danses et les chants mélodieux donnent rendez-vous aux visiteurs pour des moments inoubliables. Le maire de la ville, Damien Allouch, ainsi que son adjointe chargée de la culture Sabine Peillon, assurent que les souvenirs créés par Les Balades Extraordinaires resteront gravés dans la mémoire des spectateurs.

Les Balades Extraordinaires à Épinay-sous-Sénart se tiendront les 15 et 16 juillet 2023 de 15 h à 19 h (dernière entrée à 18 h). L’entrée est libre et plus d’informations sont disponibles sur le site internet de la commune. Les Balades Extraordinaires à Épinay-sous-Sénart sera un événement à ne pas manquer pour découvrir des artistes du monde entier et pour vivre des moments inoubliables en communion avec la nature.

source originale : actu.fr