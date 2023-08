Des championnes franciliennes du club d’Aubervilliers prêtes pour le Tour de France féminin 2023

La formation de cyclisme St-Michel-Mavic-Auber 93 a conclu l’un des plus importants événements de l’année, le Tour de France Féminin. Cette compétition a permis d’observer de près les performances remarquables des sportives de la région parisienne qui forment cette équipe. Les Franciliennes ont su faire preuve de détermination et de courage, pédalant sur les routes escarpées de France, pour parvenir jusqu’à la ligne d’arrivée. Des athlètes talentueuses qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes au cours de cette expérience intense et éprouvante.

Des cyclistes franciliennes sont actuellement en lice dans le Tour de France Femmes 2023. Elles font partie de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93, qui est présente au niveau national et international. Cette équipe compte quatre membres, toutes originaires de la région Île-de-France. Dans cet article, nous découvrirons qui sont ces coureuses cyclistes, leurs parcours ainsi que leurs ambitions.

Camille Fahy, passionnée de vélo depuis l’enfance

Camille Fahy, âgée de 20 ans, est originaire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Elle est en deuxième année à l’École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique (Seine-Saint-Denis), avec une spécialisation en biotechnologies et e-santé. Pour ses vacances d’été, elle a décidé de participer au Tour de France avec St-Michel-Mavic-Auber 93. Camille Fahy a commencé la compétition cycliste à l’âge de 7 ans. Elle a déjà participé au Tour d’Espagne et a remporté les Boucles de Seine-et-Marne en tant que professionnelle.

Sandrine Bideau, pilier de l’équipe

Sandrine Bideau, née au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et habitant actuellement à Saint-Germain-lès-Corbeil en Essonne, fait partie de l’équipe depuis 2019. Ses entraînements se déroulent dans la région parisienne, principalement en Seine-et-Marne et dans l’Essonne. Sixième lors de sa dernière participation aux championnats de France, elle a également remporté l’une de ses victoires à Cergy en 2008. Sandrine Bideau fait aujourd’hui partie des piliers de l’équipe et s’est concentrée à 100% sur le vélo cette année.

Coralie Demay, leadeuse de l’équipe

Coralie Demay est la leadeuse de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93. À 30 ans, elle a déjà remporté treize titres de championne de France sur piste et a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Née à Nogent-sur-Marne, elle a établi à deux reprises un record de France de la poursuite par équipes sur 4 000 mètres à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016 et 2018. Coralie Demay vise à présent la sélection pour représenter la France lors des JO de Paris 2024.

Charlotte Bravard, directrice sportive de l’équipe

Charlotte Bravard est l’ancienne championne de France et dirige actuellement la section féminine de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93. Elle vit à Massy et reste attachée au territoire francilien. Après une grossesse, elle a pris sa retraite sportive pour se tourner vers le management. Charlotte Bravard reste la seule femme à la tête d’une équipe pro féminine en France.

Les filles de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93 participeront ensuite à la Périgord Ladies à partir du 12 août 2023. Les cyclistes franciliennes ont fait montre de leur talent tout au long de ce Tour de France Femmes 2023 et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière.

source originale : actu.fr