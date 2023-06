Dérèglement climatique: réchauffement des océans, un signal inquiétant à surveiller

Ce mercredi, le service européen Copernicus déclare que les océans ont vécu leur mois de mai le plus chaud de tous les temps. En effet, ils retiennent 90% de l’augmentation de température provoquée par les actions des êtres humains.

La Journée mondiale des océans se déroule le jeudi 8 juin et vise à sensibiliser à la protection de la biodiversité et des ressources océaniques. La situation est déjà préoccupante car la surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré, selon le service européen Copernicus.

Des chercheurs européens utilisent des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques du monde entier pour établir ces relevés. Ils ont découvert que la température moyenne de la surface des océans en mai était d’environ 19,7°C, soit 0,26°C au-dessus de la moyenne. L’océan, comme une éponge, absorbe près de 90% de l’augmentation de chaleur causée par les activités humaines. Son réchauffement engendre des conséquences en chaîne sans précédent. Parmi elles : la fonte des glaces, l’élévation du niveau des océans, les vagues de chaleur océaniques et l’acidification des océans. La capacité des océans à absorber le CO2 diminue également.

Le phénomène climatique El Niño pourrait accentuer cette tendance dans les mois à venir. Il génère une hausse des températures qui se traduit par des sécheresses accrues dans certaines régions du monde et des baisses de températures dans d’autres. L’Organisation météorologique mondiale prévoit le retour d’El Niño d’ici la fin de cet été, ce qui implique des précipitations plus importantes en Amérique du Sud, mais également des sécheresses encore plus intenses sur la côte Est de l’Afrique.

Au pôle Nord, les glaces de mer pourraient disparaître l’été dès 2030

L’augmentation de la température des océans n’est pas le seul signal alarmant. En ce qui concerne la fonte de l’Arctique, par exemple, certains chercheurs prévoient la disparition des glaces de mer en été au pôle Nord dès 2030. D’autres tendances néfastes pour le climat incluent la destruction des récifs coralliens, la disparition des gros poissons et la pollution plastique.

La Journée mondiale des océans 2024 pourrait être encore plus sombre. Actuellement, les populations indigènes du Brésil luttent pour sauver leur forêt amazonienne, tandis que la famine pousse les habitants de l’est de l’Afrique à se déplacer. Le Canada, quant à lui, fait face à l’un des printemps les plus catastrophiques en matière d’incendies, avec la quasi-totalité de ses provinces touchées par d’énormes feux qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer ces dernières semaines.

Le système atteint donc ses limites, avec une planète qui se meurt. Néanmoins, certains se réjouissent de la reprise du secteur du transport aérien, qui approche de ses records de 2019. Des lignes ferroviaires sont supprimées au profit du transport aérien, et RTE annonce également le 7 juin que les besoins en électricité en France vont considérablement augmenter d’ici 2035. De plus, la population mondiale ne cesse de croître, provoquant encore plus de destructions sur notre planète.

Les Journées mondiales et les bilans sont vitaux, mais insuffisants. Une remise en question sérieuse est nécessaire, car les décisions qui ne sont pas prises aujourd’hui avec modération seront imposées demain par la nature.