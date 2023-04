Députés RN demandent enquête sur fonds Marianne de Schiappa après assassinat Paty

Depuis fin mars, différentes investigations ont mis en lumière des incertitudes concernant l’usage des aides financières attribuées à ce fonds de lutte contre le séparatisme, établi en 2021.

Ils souhaitent mettre au clair des allégations « très graves ». Les députés du Rassemblement national ont demandé, jeudi 13 avril, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur le fonds Marianne. Cette demande intervient à la suite d’une série de révélations concernant l’utilisation discutable des subventions attribuées à ce fonds contre le séparatisme, créé après le meurtre de l’enseignant Samuel Paty.

Le groupe de Marine Le Pen à l’Assemblée nationale fait notamment référence à une enquête conjointe de l’hebdomadaire Marianne et de France 2 diffusée fin mars, qui décrit une gestion peu transparente de ce fonds lancé en 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté. Selon l’enquête, l’association qui serait le principal bénéficiaire, l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), aurait utilisé les fonds pour un site internet et des publications sur les réseaux sociaux peu suivies, ainsi que pour rémunérer deux de ses anciens dirigeants.

Le RN mentionne également des révélations plus récentes de Mediapart, selon lesquelles « une autre structure aurait reçu plus de 300 000 euros alors qu’elle venait d’être créée et n’avait aucune activité connue ». « Sous couvert de lutte contre le séparatisme », cette association aurait, d’après Mediapart, « diffusé des contenus politiques à l’encontre d’opposants d’Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielle et législatives ».

Le RN interroge « le rôle de Marlène Schiappa »

« Ces accusations sont très graves et soulèvent des questions sur le rôle de Marlène Schiappa dans cette affaire alors qu’elle affirmait en juin 2022 avoir validé personnellement, avec son cabinet, le choix des bénéficiaires et la répartition des subventions », a déclaré le groupe RN jeudi. Les députés du groupe ont déposé une proposition de résolution « visant à la création d’une commission d’enquête parlementaire » sur la gestion du fonds. Un vote de l’Assemblée sera nécessaire pour qu’elle soit mise en place.

« Parler de détournement d’objet ou de financement de campagne est faux et mensonger », a répondu le cabinet de Marlène Schiappa. Le secrétariat d’État à la Citoyenneté avait indiqué, fin mars, avoir saisi l’Inspection générale de l’administration pour procéder à un audit sur la question. Cette saisine « permettra de faire toute la lumière et de déterminer en toute transparence les conditions de fonctionnement et d’attribution de ces subventions », selon le cabinet.

Plusieurs personnalités de gauche ont déjà demandé d’éclaircir cette affaire, dont la maire de Paris Anne Hidalgo (PS) et la responsable des députés LFI, Mathilde Panot. Le parquet de Paris a indiqué qu’un signalement concernant ce dossier est en cours d’analyse, avant une décision sur une éventuelle ouverture d’enquête.

Une partie de la famille de Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste radicalisé, s’était déclarée début avril « particulièrement choquée » suite à la publication des premières enquêtes sur ce fonds.