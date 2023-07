« Démocratie participative à Vannes : nouveau passage piéton illuminé ! »

Le soir du 12 juin 2023, dans un quartier tranquille de Vannes, plus précisément au 20 rue de la Marne, Jean-François Wetz a présenté fièrement son nouveau projet à ses voisins et amis : un passage piéton éclairé. Dans ce quartier, les habitants se connaissaient bien et étaient friands de projets ambitieux pour améliorer leur quotidien. Jean-François avait donc choisi ce moment et ce lieu précis pour dévoiler sa création. Il avait travaillé dur sur ce projet, et n’avait ménagé aucun effort pour en faire une réussite. Ce n’était pour autant pas la première fois qu’il se lançait dans cette aventure participative. En effet, avec le passage piéton, c’était déjà le septième projet qu’il inaugurait grâce au budget participatif. Encore sept autres, et il aurait atteint l’objectif qu’il s’était fixé !

L’avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Vannes s’illumine pour la sécurité

La ville de Vannes a mis en place un projet de passage piéton éclairé sur l’avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Une initiative qui s’inscrit dans la démocratie participative de la ville, proposée par Jean-François Wetz. Le but de ce projet est de garantir la sécurité des piétons qui fréquentent cette avenue la nuit tombée. En effet, cette avenue est connue pour la vitesse excessive de ses usagers.

Un concept pour renforcer la sécurité de tous

La ville de Vannes a déjà installé trois autres passages piétons éclairés similaires : un devant le camping de Conleau, un avenue de La Marne et un entre la cale de Kérino et le campus de l’UBS. L’objectif de la municipalité est d’en installer d’autres partout où cela s’avère nécessaire. Les lieux prioritaires seront choisis par les services de voiries et la ville de Vannes.

Une couleur bleue pour faciliter la visibilité

Pour assurer la visibilité de ce passage piéton éclairé, la ville de Vannes a opté pour une couleur bleue. Cette couleur est plus sensible pour l’œil humain et peut aider les personnes malvoyantes ou les daltoniens à mieux appréhender l’espace. Les conducteurs seront également plus enclins à lever le pied à la vue de cette couleur bleue émanant des leds à basse consommation reliées aux lampadaires de la ville. Ainsi, avant de traverser, tout le monde peut être rassuré sur les conditions de sécurité de ce passage piéton éclairé à Vannes.