Déjouez les Strokes avant leur concert à Rock en Seine 2023 avec ces 8 tubes !

Les Strokes en concert inédit à Rock-en-Seine

Les Strokes vont clôturer l’édition 2023 de Rock-en-Seine par un concert inédit. Depuis la sortie de leur premier album en 2001, le groupe new-yorkais a connu un grand succès avec six albums et plusieurs tubes. Franceinfo Culture propose une révision des classiques du groupe avant leur concert.

« Is This It » (2001)

Le premier album des Strokes, Is This It, sorti en 2001 a reçu des acclamations de la part du public et de la critique. Il est considéré comme une résurgence du rock et a inspiré d’autres groupes comme Franz Ferdinand et les Libertines.

« Last Nite » (2001)

Last Nite est un autre morceau issu du premier album des Strokes qui raconte les déambulations nocturnes d’un homme après sa rupture avec sa copine. Le passage « Oh, people, they don’t understand / No, girlfriends, they don’t understand / In spaceships, they won’t understand » est emblématique du morceau.

« Reptilia » (2003)

Deux ans après Is This It, les Strokes sortent Room on Fire, un album enregistré en trois mois seulement. L’inspiration du titre de l’album vient de la chanson Reptilia. Cette dernière évoque les difficultés d’un personnage qui doit faire face aux attentes des autres tout en poursuivant ses propres rêves.

« Juicebox » (2005)

En 2005, des rumeurs de troisième album des Strokes commencent à circuler. Le groupe est forcé de sortir First Impressions of Earth en janvier 2006 après que le titre « Juicebox » ait fuité. La chanson parle de la frustration qu’un homme ressent face à un désir non réciproque.

« You Only Live Once » (2005)

Dans le clip de la chanson, le groupe est tout de blanc vêtu et se trouve dans une cale métallique. Des flots de liquide noir envahissent la pièce et noient le groupe.

« Under Cover of Darkness » (2011)

Tiré du quatrième album des Strokes, Angles, Under Cover of Darkness parle du départ difficile d’un homme qui part pour le front, mais peut aussi refléter les tensions qui surgissent au sein du groupe après des tournées mondiales épuisantes.

« The Adults Are Talking » (2020)

Les Strokes sont de retour en 2020 avec l’album The New Abnormal après sept ans d’absence. Le clip de la chanson The Adults Are Talking est réalisé par Roman Coppola et est d’un style futuriste.

« Ode To The Mets » (2020)

Julian Casablancas, fan des Mets de New York, a écrit Ode To The Mets en 2016 après la défaite de l’équipe en Ligue nationale de baseball. Le clip de la chanson montre huit animateurs dessinant le passage du temps, de la Préhistoire à un New York englouti par l’océan.

