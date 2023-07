Dégustez l’été avec la framboise, la reine de la gastronomie ! 🍓👑 #gourmandise #été #framboise

Le samedi 22 juillet, l’émission culinaire « Sur vos écrans » célèbre la framboise, une baie délicate et succulente. Voyageons jusqu’en Savoie, où nous avons rendez-vous avec une productrice biologique passionnée, prête à nous dévoiler tous les secrets de son savoir-faire. Nous découvrirons les pépites qu’elle a concoctées avec ses récoltes fraîches et savoureuses, allant des confitures artisanales aux pâtisseries fines et décadentes. Cette alliance unique de saveurs acidulées et sucrées nous transportera dans un véritable paradis gourmand. Suivez-nous dans cette aventure culinaire inoubliable !

La framboise, fruit divin de l’été

Des productrices passionnées malgré les aléas climatiques

La framboise, ce petit fruit rouge sucré et acidulé, est appréciée depuis des siècles pour ses vertus culinaires et médicinales. En Savoie, Nathalie Corbier, productrice de fruits rouges et plantes aromatiques, en est une vraie passionnée malgré les défis climatiques. Les températures élevées des derniers étés ont abîmé ses arbustes, mais la production reste de qualité, même si moins abondante. Pourtant, Nathalie continue de cultiver ses petits plants, avec amour et fierté, en offrant à ses clients des produits frais et savoureux.

Une cueillette originale pour des plats innovants

Le concept de cueillette chez les producteurs attire de plus en plus les clients en quête d’authenticité et de nouveauté. Vincent Favre-Félix, chef de « La Cour de l’Abbaye » à Annecy-Le-Vieux, ne manque pas l’occasion de découvrir les merveilles de la nature avec sa fille de dix ans. Pour créer des plats innovants, le chef associe les framboises avec des ingrédients inattendus comme les courgettes et les écrevisses. « J’aime bien les goûts francs, les goûts prononcés », avoue-t-il. Dans sa cuisine, les tartares d’écrevisse et les coulis de framboise donnent naissance à des saveurs surprenantes. Les clients, séduits par les innovations culinaires, sont comblés.

La framboise, fruit divin réinventé

La framboise est un fruit divin qui continue de charmer les papilles, même sous une forme nouvelle. Les chefs modernes créent des plats audacieux en mixant les saveurs sucrées avec les ingrédients salés. En associant les framboises avec les courgettes et les écrevisses, Vincent Favre-Félix contribue à inscrire la framboise dans les plats incontournables de l’été. Les productrices, telles que Nathalie Corbier, continuent de relever les défis climatiques avec passion et détermination, pour offrir aux clients des framboises sucrées et savoureuses, symboles de l’été et du divin.