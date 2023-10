Découvrez pourquoi les consommateurs raffolent des œufs

Les prix des œufs, à l’instar de tous les autres produits alimentaires, subissent une envolée. Néanmoins, il est intéressant de noter que la demande pour ces précieux ovoproduits connaît elle aussi une augmentation significative.

Consommation d’œufs en hausse malgré l’inflation

La consommation d’œufs en France a augmenté cette année, avec chaque français mangeant en moyenne 229 œufs, soit neuf de plus que l’année précédente, selon le Comité national de la promotion de l’œuf (CNPO). Cette augmentation est surprenante compte tenu de l’inflation qui touche les produits alimentaires, et qui a entraîné une hausse de 29% du prix d’une boîte de six œufs en deux ans.

Cependant, cela s’explique par le fait que l’œuf est la source de protéines animales la moins chère. Avec 13 grammes de protéines par œuf, il est possible d’obtenir un apport équivalent à celui d’un steak de 25 grammes de protéines en consommant seulement deux œufs. Ainsi, pour ceux qui souhaitent maîtriser leur budget alimentation, il est plus avantageux de choisir les œufs plutôt que les viandes plus chères.

Préférence pour les œufs en batterie

Même si la consommation d’œufs biologiques était en forte augmentation ces dernières années, on assiste maintenant à un recul de cette tendance. Les consommateurs privilégient désormais les œufs tatoués avec le code numéro 3, qui correspondent aux œufs de poules en batterie, vendus à 1,79 euro les six, plutôt que les œufs plein air, plus chers, à 2,08 euros les six. Cette évolution peut soulever des inquiétudes quant à l’élevage des poules en batterie.

Les grandes entreprises productrices se sont pourtant engagées à abandonner progressivement l’élevage en batterie d’ici 2025. Le groupe Avril, l’un des plus importants producteurs, assure qu’il ne reviendra pas sur cet engagement, d’autant plus que même l’EFSA, l’autorité européenne des aliments, recommande l’arrêt de l’élevage en cage des poules pondeuses. Toutefois, cela risque de renforcer l’immobilisme des entreprises qui accusent du retard et qui considèrent encore l’élevage en batterie comme acceptable.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA