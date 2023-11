Découvrez l’indignation des militants à Fontainebleau, face à la chasse à courre impitoyable et brutale

Les détracteurs de cette pratique réclament ardemment sa suppression, dénonçant vigoureusement ses impacts négatifs et les conséquences désastreuses qu’elle engendre. Ils revendiquent haut et fort l’arrêt immédiat de cette méthode contestée, arguant que celle-ci va à l’encontre des principes fondamentaux de justice et d’égalité. C’est avec fermeté et détermination qu’ils exigent l’abolition totale de cette pratique, souhaitant ainsi protéger les droits et la dignité de chaque individu concerné. Convaincus que des alternatives plus équitables et respectueuses des droits humains sont envisageables, ils militent pour un changement radical dans l’approche de cette problématique. Ils déplorent le fait que cette pratique persiste malgré les nombreuses voix s’élevant contre elle, et appellent à une prise de conscience collective pour mettre fin à cette injustice flagrante. Ces opposants, fervents défenseurs des droits de l’homme, s’engagent corps et âme dans cette lutte, persuadés que seule une mobilisation massive permettra d’obtenir gain de cause.

Une manifestation demandant la suppression de la chasse à courre

Un rassemblement d’opposants à la chasse à courre a eu lieu près du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ce dimanche. Environ 50 manifestants se sont réunis pour réclamer la suppression de cette pratique de loisir, qui compte environ 10 000 pratiquants à travers la France, rapporte Le Parisien.

Les militants sont déterminés à mettre fin à cette activité qu’ils considèrent comme cruelle. La chasse à courre consiste à poursuivre un animal avec une meute de chiens jusqu’à ce qu’il soit épuisé, abattu ou qu’il parvienne à s’échapper. Selon le coprésident du Campus animaliste, « Il s’agit d’une pratique qui se donne l’air civilisée… mais c’est de la barbarie déguisée ».

Une tribune pour l’interdiction de la chasse à courre

Cette manifestation fait suite à la diffusion d’une tribune initiée par le parti animaliste et signée par 117 élus. D’après un sondage Ifop datant de 2021 et cité par un conseiller municipal, 86% des Français seraient opposés à la chasse à courre. Cependant, le président de la société de Vénerie défend cette pratique en tant qu’élément central de l’histoire du château.

Des condamnations récentes liées à la chasse à courre

Ces dernières années, il y a eu plusieurs incidents associés à la chasse à courre. Récemment, un équipage de chasse à courre a été condamné en région Oise pour avoir pourchassé un cerf jusque dans une gare. Un autre incident a également été rapporté à Compiègne, où une bagarre a éclaté entre les veneurs et les militants anti-chasse à la fin d’une chasse à courre.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA