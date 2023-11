Découvrez l’incroyable contribution des femmes à la préservation des oiseaux en France

Il est indéniable que nos voisins les Anglo-Saxons, parmi d’autres, ont toujours manifesté un intérêt débordant et une passion indéniable envers la nature et les animaux, bien plus que nous autres Français. Cet engouement perpétuel est d’ailleurs brillamment analysé et décortiqué par l’éminente historienne Valérie Chansigaud. Dès lors, il est légitime de se demander comment expliquer cette disparité flagrante.

Les femmes pionnières de la protection des oiseaux

Au XIXe siècle, les femmes ont joué un rôle essentiel dans l’émergence des mouvements de protection des oiseaux, qui ont été à l’avant-garde de la protection de la nature. En Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, ces mouvements regroupent aujourd’hui jusqu’à 70% de femmes.

Cependant, en France, les mouvements de protection des oiseaux sont inexistants à cette époque. Le premier mouvement, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), n’apparaît qu’en 1912 et est composé principalement d’hommes. La France souffre d’un manque de femmes engagées dans la cause de la protection des oiseaux.

Une question politique et morale

La différence entre la France, l’Allemagne et l’Angleterre réside probablement dans la culture française qui offre moins d’accès aux femmes aux questions sociales et politiques. La protection des oiseaux, dans ces pays, est avant tout une question morale et politique visant à construire une société plus juste, en évitant la cruauté envers les oiseaux.

Mais en France, où les droits des femmes ne seront reconnus que beaucoup plus tard, leur absence dans la cause de la protection des oiseaux se fait naturellement ressentir.

L’importance de la démocratie

L’intérêt croissant pour la nature et sa protection est étroitement lié à l’émergence d’une société libérale, valorisant les valeurs morales et le respect des lois. Malheureusement, la France est en retard sur ce terrain et ne peut pas envisager une protection efficace de la nature sans passer par une démocratie saine et fonctionnelle.

Un exemple concret est celui de la chasse. Alors qu’en Allemagne, les chasseurs peuvent adhérer à plusieurs fédérations, en France, seule une fédération existe. Cela crée un monopole et un déséquilibre de pouvoir entre les chasseurs et le reste de la société, remettant en question le processus décisionnel. Une meilleure régulation de cette pratique serait une base fondamentale pour renforcer la démocratie.

Retrouvez les interviews de Valérie Chansigaud par Yolaine de la Bigne sur www.lanimaletlhomme.com.

Cet article vous a plu? Retrouvez le magazine « Le Monde des Animaux » en kiosque et sur monmag.fr (versions papier et numérique, et abonnements).

Le Monde des Animaux & de la Nature est un magazine dédié à la faune et à la flore sauvages du monde entier. À travers des histoires captivantes et de sublimes photographies, le magazine offre un véritable safari visuel au cœur de la nature.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA