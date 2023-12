Découvrez l’histoire fascinante des écuries royales de Versailles et de leur lien avec les chevaux !

Édifié sur un sol difficile, le château de Versailles prend naissance grâce au visionnaire Roi Soleil et s’élève fièrement pour devenir le plus imposant château d’Europe. Ayant à coeur de magnifier sa demeure, le souverain décide d’agrémenter le domaine de somptueuses écuries, témoignant de la grandeur et du prestige de la cour.

Un site historique vieux de plusieurs siècles

Le château de Versailles, un lieu historique d’une grande importance, a des origines qui remontent à l’époque de Louis XIII au 17e siècle. À l’époque, un pavillon de chasse a été construit sur une colline à Versailles, entourée de marais, et a ensuite été transformé en un château de brique et de pierre par l’architecte Philibert Le Roy. Après la mort de Louis XIII en 1643, la régence confiée à sa mère, Anne d’Autriche, a laissé place au règne de Louis XIV en 1661, qui a réellement commencé à s’intéresser à Versailles.

Le début d’un chantier colossal

Les travaux pour la construction des écuries royales à Versailles ont débuté en 1679 et se sont poursuivis pendant trois années. L’architecte en charge de ces travaux titanesques était Jules Hardouin-Mansart, qui a également supervisé la construction de la galerie des Glaces, du Grand Trianon et de l’Orangerie. Contrairement à leur nom, les grandes et petites écuries étaient deux bâtiments identiques, chacun avec des fonctions spécifiques.

L’Héritage sous Louis XIV

Sous le règne de Louis XIV, les écuries royales étaient un centre d’activité intense, employant près de 1500 personnes. Ce nombre est encore monté à plus de 2000 chevaux et employés au XVIIIe siècle. Bien que les fonctions des écuries aient évolué au fil des années, elles continuent d’abriter l’Académie équestre nationale du Domaine de Versailles, ainsi que la galerie des carrosses et la galerie des sculptures et des moulages.

Le Monde des Animaux et de la Nature

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA