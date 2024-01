Découvrez l’histoire de l’ours lippu, qui a inspiré le célèbre Baloo du Livre de la jungle

Ce curieux animal, venu du sous-continent indien, est un grand amateur de chasse nocturne aux insectes, ce qui a confondu les spécialistes de la nature au point qu’ils l’ont d’abord confondu avec un parent éloigné du paresseux.

Caractéristiques physiques intrigantes

L’ours lippu se distingue par sa physionomie singulière qui rappelle celle d’autres espèces animales. Avec un long museau et des lèvres particulièrement développées, il peut facilement être confondu avec un tapir ou même un paresseux. Son pelage épais et noir évoque celui d’un singe laineux, tandis que les touffes de fourrure autour de ses grandes oreilles pendantes donnent l’impression qu’il appartient à une autre famille animale. Sa caractéristique la plus frappante est peut-être la longueur de sa queue, mesurant jusqu’à 18 cm, la plus longue parmi tous les ours.

Un ursidé à part

D’abord observé par des naturalistes anglais en Inde au XVIIIe siècle, l’ours lippu a initialement étonné ces observateurs par sa ressemblance avec un paresseux, ce qui les a amenés à penser qu’il appartenait à cette famille animale sud-américaine. Cependant, certains traits physiques ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’un représentant de la famille des ours, bien que ses particularités, telles que ses longues griffes blanches et crochues et l’absence d’incisives supérieures, l’aient rendu unique. En effet, l’ours lippu est le seul membre du genre Melursus.

Un régime d’alimentation ciblé

Cette espèce d’ours se distingue par son régime alimentaire particulier, se nourrissant principalement d’insectes, avec une forte prédilection pour les termites et les fourmis. Son physique est adapté à cette habitude alimentaire, avec un long museau et des lèvres surdéveloppées lui permettant d’aspirer les insectes. Sa vocalisation lorsqu’il aspire les insectes est si bruyante qu’elle peut être entendue à plus de 300 mètres de distance. En plus de son régime insectivore, il consomme également des fruits, de la canne à sucre et du miel.

Vie nocturne et adaptation environnementale

Présent principalement dans les zones forestières du sous-continent indien, l’ours lippu est le plus nocturne parmi tous les ours. Malgré sa nature généralement solitaire, il peut voyager avec ses congénères à la recherche de nourriture. Capable de courir plus vite qu’un homme et excellent nageur, il surmonte tous les obstacles pour satisfaire ses besoins alimentaires. Vivant dans un climat tropical, il n’hiberne pas, bien que son métabolisme ralentisse pendant la saison des pluies, durant laquelle il cherche abri dans des grottes pour se reposer.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA