Découvrez les stratégies finales des Ultim et Imoca dans le sprint final de la Transat Jacques Vabre!

Il est prévu que le Maxi Edmond de Rothschild atteigne la Martinique ce mercredi, venant ainsi couronner le trio de tête de la catégorie des Ultim.

Résumé de la Course Transat Jacques Vabre

La compétition de la Transat Jacques Vabre se poursuit après la victoire du Maxi Banque Populaire XI devant SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche. Les équipes restantes concourent fermement dans leurs catégories respectives en vue d’atteindre la Martinique.

Choix de trajectoires et compétition parmi les Imoca

Les Imoca se sont divisés en deux groupes en adoptant des trajectoires différentes vers la Martinique. Teamwork.net, guidé par les skippers Justine Mettraux et Julien Villion, ont opté pour une trajectoire à l’ouest après avoir navigué autour des Açores. Ils sont en compétition distante contre Paprec Arkéa, For People et Charal qui suivent un itinéraire plus au sud en longeant les côtes marocaines avant de naviguer à l’ouest une fois les îles Canaries dépassées.

Une compétition serrée se déroule également au sein des Class 40. Ces navires commencent leur traversée atlantique d’est en ouest après avoir longé les côtes nord-africaines. Les voiliers en tête ont changé de position ces dernières 24 heures, à savoir Groupe Snef (Xavier Macaire et Pierre Leboucher), Crédit Mutuel (Ian Lipinski et Antoine Carpentier), Alla Grande Pirelli (Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieu) et Ibsa (Alberto Bona et Pablo Santurde del Arco).

Fin de course proche pour les Ultima et les Ocean Fifty

La fin de course approche pour la catégorie des Ocean Fifty, qui compte seulement trois concurrents restants. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck, à bord de Solidaires en Peloton, sont en tête avec une avance de 121 miles nautiques vers la Martinique.

En ce qui concerne les Ultim, le Maxi Edmond de Rothschild a une longueur d’avance significative (232 miles nautiques) et devrait compléter le podium devant Sodebo 3 Ultim (Thomas Coville et Thomas Rouxel) et Actuel Ultim 3 (Anthony Marchand et Thierry Chabagny). On attend leur arrivée entre mercredi matin et mercredi midi, heure française, à Fort de France.

