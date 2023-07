Découvrez les offres d’emploi hebdomadaires près de Brest

Le territoire de Brest et de Landerneau est animé par une multitude de domaines d’emploi en quête de nouveaux talents. Les offres foisonnent et pour chacun son profil y trouvera sûrement sa place. Pôle emploi est là pour faciliter cette recherche et recense toutes les propositions du moment. De l’industrie navale à l’agriculture, en passant par le commerce, le tourisme ou encore le secteur de la santé, les secteurs d’activité sont nombreux et variés. Alors pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour trouver le job de ses rêves ? Les portes de l’emploi sont grandes ouvertes et attendent leur futur collaborateur !

Les offres d’emplois dévoilées par Pôle Emploi de Brest

Le marché de l’emploi dans la région de Brest offre de nombreuses opportunités, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, de la mécanique, de la restauration, de la santé, etc. Pôle Emploi de Brest Marine, Brest Europe, Brest Iroise et Landerneau ont diffusé des offres d’emplois le mardi 11 juillet 2023. Voyons ensemble ce qu’elles proposent.

Des postes en Industrie

La première offre concerne un poste de Débiteur(se) polyvalent(e) basé(e) à Tréflévénez en CDD 12 mois. Le N°157TTBS accueille des débutant(e)s accepté(e)s et leurs propose une formation de 400 heures financée par Pôle Emploi en amont du contrat. La deuxième offre de ce secteur est un poste de Perceur(se) également basé(e) à Tréflévénez en CDD 12 mois. Le N°157TSXY accepte aussi les débutant(e)s et les forme pendant 400 heures avant la signature du contrat.

Des opportunités dans l’artisanat

Le poste de Cordonnier(ère) N°157PGPC basé(e) à Brest en CDI accepte les débutant(e)s et leur garantit une formation en interne. Pour le N°157VVXG, l’offre de Cordonnier(ère) basé(e) à Brest en CDI exige un CAP cordonnerie réparation.

Des postes proposés dans d’autres secteurs

Pour les passionné(e)s de la restauration, l’agence Pôle Emploi de Brest Europe a publié une offre de Directeur(rice) d’hôtel restaurant N°157VHZZ basé(e) à Guipavas en CDI qui sollicite une expérience de 3 ans sur un poste similaire. Les métiers de bouche sont également bien représentés. On note le poste de Pâtissier(ère) N°157XBKW basé(e) à Brest en CDI, qui exige une expérience minimum d’un an et un CAP Bac Pro Pâtissier. Pour Landerneau, Pôle Emploi a publié une offre de Pâtissier(ère) N°157TXHV exigeant une expérience souhaitée de 1 an et un CAP / BEP et équivalents Pâtisserie.

Le secteur de l’assurance recrute également avec une offre de Conseiller(ère) en assurance N°157PHHR basé(e) au Relecq-Kerhuon en CDD 6 mois acceptant les débutant(e)s.

Pour finir, les magasins proposent également des offres d’emplois variées telles que Assistant(e) commercial(e) et logistique N°157LWGN basé(e) à Guipavas en CDI, vendeur(se) en prêt-à-porter N°157VFJF basé(e) à Brest en CDD 4 mois, employé(e) rayon liquides N°156QJTP, employé(e) rayon textiles N°156QJJS, employé(e) rayon charcuterie/traiteur N°156TRNL tous basé(e)s à Saint-Renan en CDI. Vendeur(se) installateur(rice) rayon multimédia N°157XBGM basé(e) également à Saint-Renan est en CDI.

En ce qui concerne les métiers de la beauté, le poste d’Esthéticien(ne) N°157GMNL basé(e) à Guipavas en CDI avec un BP esthétique exigé et le poste de Coiffeur(se) N°157SSLR basé(e) à Brest en CDI avec une expérience souhaitée de 2 ans et un CAP ou un BP coiffure exigé sont également proposés. Pour les débutant(e)s, l’agence de Pôle Emploi de Brest Marine a publié un poste de Coiffeur(se) ou apprenti(e) coiffeur(se) (BP) N°157WYFB basé(e) au Relecq-Kerhuon en CDI ou contrat d’apprentissage.

Plusieurs autres secteurs recherchent du personnel qualifié tels que le domaine de l’enseignement avec le poste d’Animateur(rice) sensibilisation langage des signes N°157TWQN en CDD de 9 mois basé(e) à Guilers acceptant les débutant(e)s, ainsi que celui des secours avec le poste de Nageur(se) sauveteur(se) N°157VKSY basé(e) à Saint-Renan en CDI.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, vous pouvez consulter le site de Pôle Emploi pour plus de renseignements.