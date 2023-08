Découvrez les commerçants sélectionnés pour les halles Saint-Louis de Brest ! 💥

Le quartier des halles Saint-Louis, qui cultive depuis longtemps une saveur d’authenticité, est sur le point de connaître de nouveaux changements. En effet, un tournant se dessine, avec la volonté affichée de transformer cet espace en un lieu de gourmandise. Ainsi, les commerçants sont invités à participer à un appel à projets, comme une offre séduisante pour ceux qui souhaiteraient y installer leur commerce. Cette initiative marque un véritable virage pour ce quartier historique de Brest, offrant des possibilités de nouveaux horizons commerciaux et gastronomiques. Les halles Saint-Louis se préparent à dévoiler un nouveau visage, mariné de saveurs variées et savoureuses, pour le plus grand bonheur des gourmands de la région.

Visites des halles Saint-Louis de Brest pour présenter les aspirations de la structure

Le mercredi 30 août 2023, une troisième visite des halles Saint-Louis à Brest a été organisée pour les commerçants, les professionnels des métiers de bouche, de la restauration et du service susceptibles de répondre à l’appel à projets pour s’installer dans les futures halles à manger et à vivre. Dans le but de présenter la structure et ses aspirations, cette rencontre avait pour objectif de permettre aux professionnels intéressés de se renseigner sur le projet qui ouvrira fin 2025 après 18 mois de travaux et 14 millions d’investissement.

Un lieu populaire à la « Brest franquette » de 25 à 30 professionnels

Les commerçants déjà présents en façade des halles Saint-Louis seront prioritaires s’ils souhaitent poursuivre leur aventure dans les lieux. Les futures halles Saint-Louis ont pour projet d’être un lieu soucieux du bien manger avec une mixité des commerces authentiques traditionnels et des services de proximité tels qu’un service de livraison douce, de réparation de vélos et une possible librairie. Dans ces futures halles, 10 à 12 comptoirs de restauration seront installés autour d’un bar central, avec une cuisine simple, sans chichi, goûtue, avec des produits de qualité, de saison, qui privilégie les circuits-courts et avec des idées originales ou inattendues qui pourront être proposées par les porteurs de projet. Une vingtaine de professionnels déjà installés ou implantés dans les halles ou aux alentours de Brest ont pris part à cette visite.

Dépôts des candidatures et animation du lieu collective par des porteurs de projets retenus

Les porteurs de projets intéressés pourront déposer leur dossier jusqu’au vendredi 29 septembre 2023, midi. Les candidats devront expliquer comment ils entendent participer à l’animation collective de la structure. Les projets retenus seront prévenus fin février 2024.

