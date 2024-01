Découvrez les animaux emblématiques du Canada en personne!

Le territoire immense et sauvage du Canada est le refuge de plus de 400 espèces d’oiseaux, de près de 200 espèces de mammifères, et de paysages parmi les plus grandioses que la planète ait à offrir.

Surveillance de la migration des ours polaires sur la banquise

Entre 13 000 et 15 000 ours polaires résident au Canada. Ces prédateurs utilisent leur odorat aiguisé pour repérer les trous de respiration des phoques jusqu’à un kilomètre de distance. Leur proie préférée est le phoque annelé, et ils peuvent attendre patiemment pendant plus d’une heure pour qu’il resurgisse et puisse être attrapé.

La ville de Churchill, au Manitoba, est l’un des meilleurs endroits au Canada pour observer les ours polaires de près. C’est en effet l’un des seuls endroits où ces magnifiques animaux s’approchent d’aussi près d’un établissement humain, ce qui en fait la base idéale pour les voyageurs désireux de les apercevoir.

A la rencontre du cerf géant du Canada

L’élan, qui peuple toutes les forêts canadiennes, est la plus grande espèce de cerf au monde. Cet animal emblématique possède une hauteur au garrot plus élevée que celle d’un cheval et peut se mouvoir dans des terrains accidentés, des forêts épaisses, des montagnes, des tourbières et de la neige profonde.

Ecoute du brame des wapitis

Les wapitis, des cervidés impressionnants, sont particulièrement bruyants durant la saison des amours à l’automne. Leurs petits naissent entre mai et juillet et demeurent cachés dans les sous-bois pendant plusieurs semaines, ne rejoignant les troupeaux avec leur mère qu’à la fin de l’été.

Kayak avec les orques

Le Canada offre une occasion unique d’observer les orques dans leur habitat naturel. Ces mammifères marins imposants peuvent peser jusqu’à 7 tonnes et mesurer jusqu’à 9,5 mètres de long. Ils sont connus pour leur nageoire dorsale distinctive et leur corps noir et blanc. Des visites guidées en kayak sont disponibles à la pointe nord-est de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, offrant une perspective remarquable de ces géants des mers.

