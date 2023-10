Découvrez l’engouement incroyable autour de « Pat’Patrouille » en France avec son tout nouveau film « La Super Patrouille » grâce à ces quatre chiffres époustouflants !

La joyeuse troupe de la Pat’Patrouille, ce ne sont pas seulement six adorables chiots accompagnés d’un courageux enfant : ils forment également une franchise aux ambitions démesurées. En effet, cet univers captivant ne se limite pas à de simples aventures dans la ville d’Aventure Bay. Il s’étend bien au-delà avec une multitude de produits dérivés, des livres à succès, des jouets à la pointe de la technologie, des vêtements à l’effigie des héros canins, et même des spectacles qui enflamment les scènes du monde entier. La Pat’Patrouille possède une envergure colossal, elle s’immisce dans tous les aspects de la vie quotidienne des enfants, devenant ainsi une véritable référence culturelle. En somme, ce phénomène suscite un engouement passionné qui dépasse largement le simple cadre d’une histoire animée, et qui se métamorphose en véritable expérience sensorielle et ludique pour les plus jeunes.

La Pat’Patrouille, la série animée mettant en scène Ryder et les chiots Chase, Ruben, Rocky, Zuma, Marcus et Stella, connaît un succès phénoménal, avec des recettes estimées à douze milliards de dollars, soit plus que tous les films de la carrière de Steven Spielberg. Ce chiffre témoigne de l’importance du phénomène culturel que représente la franchise. En effet, la série a généré à elle seule un tiers du chiffre d’affaires des exportations culturelles du Canada en 2019. Un exploit d’autant plus remarquable que La Pat’Patrouille a fêté ses dix ans cette année, ce qui est une longévité rare pour une série animée destinée aux jeunes enfants. L’un des secrets de ce succès réside dans la commercialisation rapide des jouets dérivés de la franchise, ce qui a permis de répondre rapidement à la forte demande du public. De plus, la série parvient à intéresser aussi bien les garçons que les filles jusqu’à l’âge de 7-8 ans, ce qui est rare dans ce domaine. Enfin, la popularité du personnаge féminin Stella, qui est devenue le personnage préféré des petites filles, illustre la volonté des créateurs de féminiser la série et de représenter davantage de figures charismatiques auxquelles les enfants peuvent s’identifier. En somme, La Pat’Patrouille est un phénomène culturel et commercial exceptionnel.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA