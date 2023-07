Découvrez l’emplacement du nouveau parc ouvert à Vannes !

À compter du 10 juillet de l’année 2023, les portes d’un nouveau parc public s’ouvriront à Vannes, faisant place à un changement radical de son utilisation précédente. Auparavant, cet espace avait été exclusivement réservé à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation, mais les événements qui auront prochainement lieu aideront la ville de Vannes à offrir un nouveau lieu de villégiature à ses habitants et à tous les visiteurs de passage. Ce parc sera conçu de manière à accueillir un grand nombre de personnes, dans un environnement verdoyant, invitant à la détente et au bien-être. Il se distinguera par ses installations modernes et ses aménagements spécialement conçus pour le confort de tous les publics, ainsi que pour les activités les plus variées. En somme, ce parc sera une nouvelle destination incontournable pour qui aime vivre en pleine nature, respirer l’air frais et se distraire en toute sérénité.

Le parc de l’INSPE de Bretagne accessible au grand public à Vannes

Le parc de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE) de Bretagne, qui était jusqu’alors privé, sera accessible au grand public à partir du 10 juillet 2023. D’une superficie de 2 000 m², ce nouveau lieu de fraîcheur et de verdure se situe avenue Roosevelt, dans le quartier de la Madeleine à Vannes. La Municipalité a sollicité l’INSPE pour permettre aux habitants du quartier de profiter de cet espace vert en cœur de ville.

Le parc de l’INSPE de Bretagne, un nouvel espace de détente en ville

«La Ville a sollicité l’INSPE afin de permettre aux habitants du quartier de profiter de ce lieu de fraîcheur et de verdure en cœur de ville devant lequel les habitants du quartier passaient sans avoir la possibilité d’y aller», a déclaré le maire de Vannes, David Robo. L’objectif de la Municipalité est de permettre aux habitants d’avoir un espace de verdure à moins de 500 mètres de leur habitation. Le parc de l’INSPE rejoint ainsi les récents parcs urbains du Pargo, du Rohan, la nouvelle promenade de la Rabine et l’espace de respiration devant le Palais des Arts.

Des tables de pique-nique pour les visiteurs du parc de l’INSPE de Bretagne

La Ville de Vannes prévoit d’installer des tables de pique-nique dans le parc de l’INSPE de Bretagne pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de ce nouvel espace de détente en ville. Le parc sera ouvert de 8 h à 21 h, jusqu’à 20 h 30 au printemps et à l’automne, et 18 h 30 l’hiver. Les habitants pourront ainsi bénéficier d’un espace de verdure et de détente en plein cœur de la ville de Vannes.

En somme, l’ouverture du parc de l’INSPE de Bretagne au grand public marque une étape importante pour la Municipalité de Vannes dans sa démarche de développement de nouveaux espaces verts en ville. Les habitants pourront désormais profiter d’un nouvel espace de détente en plein cœur de la ville. Ce parc est une véritable opportunité pour les visiteurs de profiter du calme et de la sérénité d’un espace vert dans une ville en constante croissance.