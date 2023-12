Découvrez le talent incroyable du chien truffier pour détecter les truffes !

Il suffit de moins d’une minute aux chercheurs les plus efficaces pour localiser six truffes dans une zone de 25 mètres carrés !

Le cavage : une tendance montante pour les chiens truffiers

La recherche de truffes, également connue sous le nom de cavage, est une activité qui attire de plus en plus de propriétaires de chiens. Cette pratique remplace peu à peu l’utilisation de cochons pour la recherche de ce précieux champignon, en raison de la préférence pour la gourmandise des chiens et de leur excellente capacité olfactive.

Quelles races de chiens peuvent devenir truffiers ?

Pratiquement toutes les races de chiens peuvent être entraînées pour devenir des chiens truffiers, à condition d’avoir un bon flair et un tempérament calme et obéissant. Les chiens de chasse, bien qu’ils aient de bonnes aptitudes olfactives, ne sont pas les mieux adaptés à cette activité en raison de leur instinct de chasseur. Malgré l’absence de races spécifiques, certaines races comme le lagotto romagnolo, ou chien d’eau romagnol, sont connues pour exceller dans ce domaine.

Un entraînement rigoureux pour les chiens truffiers

L’entraînement des chiens truffiers se compose de trois étapes principales. Tout d’abord, l’animal est entraîné à chercher des friandises dispersées au sol, pour ensuite apprendre à les trouver lorsqu’elles sont cachées ou enterrées. Ensuite, le chien doit reconnaître l’odeur de la truffe et l’associer à une récompense. Enfin, l’entraînement se poursuit en milieu naturel, au cœur d’une truffière. Un maître patient et motivé, ainsi qu’une bonne réserve de friandises, sont les clés du succès pour former un bon chien truffier.

