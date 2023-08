Découvrez le podcast Penser le 9-3 : immersion dans le paysage urbain de Seine-Saint-Denis !

Antoine Tricot est l’initiateur du podcast « Penser le 9-3 », qui met en avant la vie de Seine-Saint-Denis à travers les témoignages de ses habitants et des professionnels travaillant sur ce territoire. L’évocation de la diversité est au cœur de l’œuvre de Tricot, qui souhaite offrir une vision authentique et nuancée de cette région. En somme, son podcast offre une expérience immersive, permettant aux auditeurs de découvrir la richesse de la culture, de l’économie et de la vie quotidienne de la Seine-Saint-Denis, racontées par ceux qui y vivent et y travaillent.

Penser le 9-3 : un podcast pour découvrir la Seine-Saint-Denis autrement

Le podcast « Penser le 9-3 » est signé par Antoine Tricot, qui a fait du sujet urbain une priorité. En collaboration avec Profession banlieue et Making Waves, le projet audio a pour fil rouge le partage de savoirs sur le terrain. Avec des habitants, des universitaires et des acteurs associatifs du département, ils explorent les quartiers populaires dans leur diversité et toutes leurs contradictions.

Un journalisme d’idée accessible

Le podcast de quatre épisodes, appelé « saison 1 » et d’une durée de 35 minutes chacun, traite de problématiques durables et s’éloigne le plus possible des clichés. Les chercheurs et les habitants travaillant en Seine-Saint-Denis sont invités à partager leur réflexion collective. Pour cela, les créateurs du podcast ont choisi un support audio pour une immersion totale des auditeurs.

Une collaboration pour une tonalité et une profondeur particulières au projet

C’est également un travail collaboratif avec l’organisme Making Waves, qui travaille dans la réinsertion à travers la formation aux techniques radio. Avec chaque nouvelle saison (annoncées au nombre de trois), Antoine Tricot aura un partenaire différent et le mélange de plusieurs visions d’un même sujet, sans se cantonner à la sienne, donne probablement une tonalité et une profondeur particulières au projet.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA