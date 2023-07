Découvrez le patrimoine de Corrèze avec un escape game éducatif !

Dans les prochains mois de l’été, les experts du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ont prévu une série d’activités qui mettront en valeur les beautés d’une région remarquable située dans le nord de Brive et comprenant pas moins de 47 communes. Certains des programmes phares proposés cette année mettent en relief un escape game intelligent et innovant…

Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise propose des activités originales pour tous cet été

Nouveau public

Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, situé au nord de Brive, fait découvrir les richesses de son territoire de 47 communes de manière originale. Il offre notamment un escape game qui propose une visite inédite du Manoir des Tours à Allassac. Les visiteurs ont 45 minutes pour retrouver l’objet le plus précieux de l’école du Manoir des Tours, une ardoise en or, et ainsi libérer les professeurs fantômes enfermés entre les pierres. L’objectif de cette activité est d’attirer un nouveau public et de faire une proposition différente au public déjà intéressé par le patrimoine.

Aussi pour les locaux

Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise propose également une variété d’activités originales tout l’été, telles que des cluedos, des spectacles et des visites théâtralisées. Ces activités ne visent pas seulement les touristes, mais aussi les locaux qui veulent en apprendre davantage sur le patrimoine de leur région. Selon Thomas Jacquement, concepteur du jeu, l’on peut apprendre énormément de choses en participant à ces activités telles que la vigne, l’ardoise, l’histoire du chemin de fer et tous les éléments qui ont façonné la Corrèze.

Oh yeah

En plus de l’escape game, Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise propose un spectacle original d’ombre et de lumière sur le thème du moyen âge, intitulé « Oyé oh yeah ». Tout au long de la saison estivale, cette multitude d’activités est proposée au grand public pour découvrir l’histoire du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise. Si vous cherchez une expérience originale et enrichissante, n’hésitez pas à découvrir le programme sur leur site internet.

source originale : La Pause Info.fr